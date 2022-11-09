創新肺癌治療 胸腔醫師開講

講座由周樹佳醫師主講，搭配同步中文口譯。(主辦方提供)

肺癌是嚴重及危險的疾病，現今醫學 在識別、治療這種疾病的技術上，已有極大進展。為幫助華人讀者獲取最新健康資訊，世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)合作推出線上健康講座影片「創新肺癌治療」，由該院胸腔外科醫師，同時也是威爾康奈爾醫學院臨床心胸外科助理教授的周樹佳(Oliver S. Chow)主講，透過同步口譯，提供關於肺癌的最新治療資訊。

過去五年，肺癌的治療飛躍進步。隨著醫界瞭解如何用免疫系統破壞肺癌細胞，愈來愈多癌患者接受免疫療法。此外，手術 切除正向侵入性更小方向發展。在過去，被診斷出肺癌時可能看來毫無治癒希望。但隨著每年新方法出現，患者的存活時間也更長。

華人社區中，有一種更常見的特殊類型肺癌是由 EGFR 基因突變引起，在非吸菸者、亞洲人和女性中更常見。具有這些突變的患者手術後接受針對此突變的藥物，可防止肺癌復發。

肺癌篩查現已得到廣泛認可，能幫助高危人群預防因患肺癌而死亡。去年，篩查範圍擴大允許更多高危者接受CT掃描篩查，讓肺癌在更小且更容易治療時被發現。50至80歲且在過去15年內大量吸菸或戒菸，應向醫生詢問是否有資格接受免費篩查。

完整講座影片已上線於「世界e生活」世界日報官方YouTube頻道，亦可於電腦或手機輸入網址：bit.ly/2022nypq6，或掃描本文二維碼觀看。觀影完畢可填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即有機會抽取25元亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。