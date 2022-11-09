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華裔家長教育講座 聚焦大學申請

記者張心／紐約報導
此次講座重點主要圍繞大學申請，市立大學、皇后學院等學校招生人員也參與講座。(記者張心／攝影)
此次講座重點主要圍繞大學申請，市立大學、皇后學院等學校招生人員也參與講座。(記者張心／攝影)

由紐約市華人家長學生聯合會與教師聯合工會(United Federation of Teachers)共同舉辦的第16屆免費大型華裔家長教育講座，近日在皇后區森林小丘(Forest Hills)的教師工會新總部舉行，約300位家長和學生參與。

工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，該活動連續舉辦16年，很高興疫後時隔兩年重新回歸線下舉辦，「雖然今年公校面臨資源經費的削減，但努力使紐約市公校成為學生教育的最佳環境。」

聯合會長周燕霞表示，當前正值大學申請季，為方便學生準備，此次講座重點主要圍繞大學申請，推出包括哪所大學適合你、從高中到大學、與大學招生官會面等專題講座。此外，也推出針對家長的「個別教育計畫」(簡稱IEP)培訓，幫助學生拓展思維的「重新構想你的世界」、「健康與學習」(Wellness and Learning)，以及疫情後呼籲家庭關注呼吸道健康的過敏和鼻竇中心研討等。

市立大學醫學院(CUNY School of Medicine)招生副主任Leonie Peele建議，華裔家庭注重孩子學習成績，但在大學申請時，成績已經不是主要的考察選項，轉而關注學生的個人志向、人格魅力、課外活動等。「我在醫學院錄取環節，經常發現一些華裔學生，是為了滿足家庭的期待，比如父母認為醫生是個體面高薪的工作，於是申請醫學院。當我們追問他未來規劃時，他們經常手足無措。」

Leonie Peele建議華人家長，應該學習引導孩子發現自己的興趣和個人的價值，切勿只是重視成績而忽略個性培養，最終導致大學申請的文書和面試環節缺乏打動面試官的亮點，同夢想學校「擦肩而過」。

市大招生報辦公室主任Marianne也建議，如果學生因疫情無法提供申請大學時所需要的社區服務內容，可以嘗試在文書中，列入如何幫家裡照顧老人和年幼的兄弟姐妹，以此作為社會服務經歷。

約300位家長和學生到場支持第16屆免費大型華裔家長教育講座。（記者張心／攝影）
約300位家長和學生到場支持第16屆免費大型華裔家長教育講座。（記者張心／攝影）
演講嘉賓、創意總監、執行製片人、作家和勵志演說家Torrance Hampton...
演講嘉賓、創意總監、執行製片人、作家和勵志演說家Torrance Hampton為眾人簽名。（記者張心／攝影）
華人家長學生聯合會長周燕霞(右四)同志願者等感謝Torrance Hampton...
華人家長學生聯合會長周燕霞(右四)同志願者等感謝Torrance Hampton演講。（記者張心／攝影）
約300位家長和學生到場支持第16屆免費大型華裔家長教育講座。（記者張心／攝影）
約300位家長和學生到場支持第16屆免費大型華裔家長教育講座。（記者張心／攝影）

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