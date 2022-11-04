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賀錦麗、喜萊莉紐約助選 讚霍楚力推墮胎合法

記者張心／紐約報導
副總統賀錦麗(左)、前國務卿喜萊莉(右)為霍楚站台造勢。(美聯社)
副總統賀錦麗(左)、前國務卿喜萊莉(右)為霍楚站台造勢。(美聯社)

紐約州長選舉，兩黨戰況膠著，副總統賀錦麗(Kamala Harris)、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)3日於紐約，力挺民主黨候選人霍楚(Kathy Hochul)，並呼籲支持民主黨。

活動當日現場外聚集大批民眾，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉。（記者張心／攝影）
活動當日現場外聚集大批民眾，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉。（記者張心／攝影）

此次背書活動以「動員女性選民」(New York Women Vote)為主題，由哥倫比亞大學民主黨俱樂部(Columbia Democratic Club)主辦，特意選在其附屬女校巴納德學院(Barnard College)舉行，該校近期宣布從明年起將為學生提供墮胎藥。活動主要著眼維護女性墮胎權益，彰顯霍楚在保護紐約州合法墮胎法案的貢獻，以期抗衡共和黨主打的「改善治安」，並抨擊李修頓在女性議題上的作為不足。

隨著兩黨候選人差距縮小，此次造勢活動也被認為是民主黨藉「性別」對共和黨的重要反擊，以美國歷史上曾創造過首個女性頭銜紀錄的政客為主角，包括賀錦麗——首位女性和少數族裔副總統，喜萊莉——首位來自紐約州的女性參議員、首位女性民主黨總統候選人，霍楚——紐約州首位女性州長，詹樂霞(Letitia James)——紐約州首位女性及非裔檢察長。

不少學生甚至早早守在教學樓頂層等待，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉。（記者張心／攝影...
不少學生甚至早早守在教學樓頂層等待，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉。（記者張心／攝影）

賀錦麗當日行程緊湊、聲音沙啞，但多次聲嘶力竭地喊話，稱距離投票日僅剩五天，時間非常緊迫，希望紐約州的選民出來投票，支持民主黨候選人霍楚、詹樂霞等，「投票是民主的基礎，只有投票，你同你愛的人，你們的稅、房租、學貸、交通、醫保、養老金才能不斷改善，民主才能繼續發展傳承。」

喜萊莉表示，紐約州的選舉已不僅是兩人之間的競爭，而是截然不同思想的交鋒，選民手中的決定，關係著紐約州甚至全美下一步走向。她和霍楚很久前就相識，曾經一起工作，對霍楚的工作能力十分認可；而提到李修頓，對方同川普關係匪淺，所持政見大相徑庭，「只會使槍枝滿街、環境汙染、富人更有錢，唯一解決的辦法就是選霍楚。」

活動當日現場外聚集大批民眾，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉兩位知名美國女性政客。（記...
活動當日現場外聚集大批民眾，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉兩位知名美國女性政客。（記者張心／攝影）

霍楚及詹樂霞對二人的支持表示感謝，承諾堅決為女性選民爭取權益，也特意向年輕選民喊話，表示雖然媒體和民調都說年輕人對民主失去信心，但她們並不這麼認為；年輕人對未來改變充滿熱情和勇氣，現在正是大家站出來投票、改變現狀的好機會，「如果你有一腔怒火，想改變自己看不慣的現象，那就投給女性吧。」

反對者在活動現場外示威，高喊「民主黨騙子」，同支持者們發生短暫言語衝突。(記者張...
反對者在活動現場外示威，高喊「民主黨騙子」，同支持者們發生短暫言語衝突。(記者張心／攝影)

活動當日，現場外聚集大批民眾，不少學生早早守在教學樓頂層等待，只為親眼目睹賀錦麗和喜萊莉。也有許多反對者在活動現場外示威，高喊「民主黨騙子」，並張貼反對曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)、保釋法改革的海報，與支持者發生短暫的言語衝突。

反對者在活動現場外示威，高喊「民主黨騙子」，同支持者們發生短暫言語衝突。(記者張...
反對者在活動現場外示威，高喊「民主黨騙子」，同支持者們發生短暫言語衝突。(記者張心／攝影)
副總統賀錦麗、前國務卿喜萊莉為霍楚站台造勢。(記者張心／攝影)
副總統賀錦麗、前國務卿喜萊莉為霍楚站台造勢。(記者張心／攝影)
反對者在活動現場外示威，將反對曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)、保釋法...
反對者在活動現場外示威，將反對曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)、保釋法改革的海報張貼。（記者張心／攝影）

紐約州 霍楚 民主黨

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