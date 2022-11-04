紐約客談／買房須防受騙 以免房財兩空

布碌崙貝瑞吉20戶華人 家庭購買公寓受騙案再次引起關注。2日，州檢察長對這個案子的嫌疑人正式提出起訴。但包括該案原告律師在內的許多人都認為，受騙的購房者想要得到賠償，恐怕有漫漫長路要走。

州檢察長表示，起訴被告是為了將所有被告的非法所得歸還給受害者，並永久禁止被告在紐約出售房地產 。現在，被告已經逃回中國，有可能是在轉移了所有可轉移的財產後潛逃。就算檢方的目的全部達到，但受害者能討回多少財產？政府可以禁止被告從事房地產，但能禁止他的子女親人從事這個行業嗎？

受害者現在還住在付了錢，但沒有得到產權的公寓裡。雖然公寓暫時可以免於拍賣 ，但據了解，這也是躲得了初一，躲不過十五的事。法律就是法律，購房者最終還是要面臨公寓被拍賣的難題。

議員們為了幫助受害者度過難關，可以向政府請求補貼，政府也會在受害者無房可住時提供住處或補貼，但是，政府會為受害者在紐約市買公寓嗎？

有人說，被告在紐約有多處房產，可以用其他房產的收益來補償受害者。但被告應也早想到這一點。他為這棟拿來行騙的公寓樓單獨設立了一家建設公司，可能就是為了避免其他財產受牽連。雖然現在這家公司已進入破產程序，但受害者恐難指望從中獲得高比率的賠償。

這是一個非常複雜的案子，被告要得到充分的賠償恐怕也是一件艱難的事，存在多種可能性。

買房對大多數華人來說是傾盡積蓄的事，千萬要慎之又慎。不能因為道聽途說一個人是億萬富翁就輕信他人，更不能因為貪小便宜而上當。在美國買房需要履行一系列的法律手續，必須請律師協助才能完成。