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樓宇局長涉非法賭博調查

記者胡聲橋／紐約報導
樓宇局長烏爾里希因涉及非法賭博問題被調查。(取自烏爾里希推特)
樓宇局長烏爾里希因涉及非法賭博問題被調查。(取自烏爾里希推特)

市樓宇局長烏爾里希(Eric Ulrich)1日接受曼哈頓地區檢察官辦公室調查人員，關於非法賭博的詢問。據透露，烏爾里希的手機也在調查過程中被沒收。

37歲的烏爾里希曾擔任皇后區選區市議員，調查人員在他位於洛克威公園(Rockaway Park)住家附近找到他，並依照搜查令沒收其手機。紐約時報報導，據瞭解，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室的調查涉及烏爾里希在亞當斯政府任職之前的行為。

亞當斯的發言人Fabien Levy在一份聲明中說，市政府不知道這項調查。如果要進行調查，市長希望政府任何成員都能夠充分合作。

在市長亞當斯(Eric Adams)任命烏爾里希為樓宇局長之前，烏爾里希曾擔任亞當斯的特別顧問，他沒有被指控有任何不當行為。

擔任市議員的三個任期內，烏爾里希曾任市議會住房及建築委員會(Housing and Buildings Committee )的成員。共和黨籍的烏爾里希在2019年競選市公益維護人(Public Advocate)未獲成功。

2021年，烏爾里希曾在社交媒體說，他正與酗酒問題戰鬥。他說，他在新冠疫情期間發現自己有酗酒問題，於是決心戒酒。

烏爾里希也有參與賭博的紀錄。據媒體報導，2016年，他向市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)報告，他曾在賭博中贏了5000到4萬7999元。

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