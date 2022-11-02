我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

州眾議員寇頓拚連任 社區熱挺

記者胡聲橋／紐約報導
圖為寇頓(中)日前帶領居民集會，反對修建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
圖為寇頓(中)日前帶領居民集會，反對修建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

期中選舉投票日臨近，候選人的競選活動也進入最後關鍵階段。正爭取連任的州眾議員寇頓(William Colton)1日發表聲明，稱很榮幸地得到社區的廣泛支持。

寇頓是布碌崙(布魯克林)南部第47選區的州眾議員，選區包括班森賀、格雷夫森德(Gravesend)、巴斯海灘(Bath Beach)和戴克高地(Dyker Heights)等眾多華人聚居的地區。寇頓從1997年起，在該選區連任近26年州眾議員。如獲連任，將是他第14個任期。

寇頓在聲明中說，得到眾多重要支持，他倍感榮幸。支持他連任的民選官員包括市議員葉格(Kalman Yeger)、市議員李凱健(Ari kagan)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、前州眾議員Seymour Lachman和第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧。

支持者指，寇頓在當地華裔社區有非常好的口碑，因為他總與華人站在一起，為華人的立場和利益而抗爭。選區及周圍的華人社區，包括布碌崙華人社區服務中心、布碌崙華人聯合會、布碌崙華人健康協會、海灣公園大道華商聯合會、南布碌崙社區聯盟等，都是寇頓的支持者，亞裔社團亞潮聯盟也背書寇頓連任。

不少猶太人和義大利人社團支持他連任。一些行業組織，如National 10-13 NYPD Association、Uniformed Fire Officers Association，以及一些選民組織，如NY League of Conservation Voters和League of Humane Voters NY均支持，他最近還得到Davidzon電台和RTN電視台TV的擁有者Gregory Davidzon的背書。

華人 布碌崙 眾議員

上一則

樓宇局長涉非法賭博調查

下一則

紐約客談／選情欠佳 民主黨已不思進取？

延伸閱讀

紐約市警戰略反應小組進駐問題社區止罪 法拉盛109分局在列

紐約市警戰略反應小組進駐問題社區止罪 法拉盛109分局在列
兒童沿街討糖 警民開心互動 紐約華社歡慶萬聖節

兒童沿街討糖 警民開心互動 紐約華社歡慶萬聖節
布碌崙2嫌專搶出租車司機手機 2亞裔受害

布碌崙2嫌專搶出租車司機手機 2亞裔受害
「你涉賣淫」布碌崙19歲華男遭假市警騙1300元

「你涉賣淫」布碌崙19歲華男遭假市警騙1300元
強摸少女臀 布碌崙警通緝亞裔色狼

強摸少女臀 布碌崙警通緝亞裔色狼

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公