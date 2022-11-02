州眾議員寇頓拚連任 社區熱挺

圖為寇頓(中)日前帶領居民集會，反對修建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

期中選舉投票日臨近，候選人的競選活動也進入最後關鍵階段。正爭取連任的州眾議員 寇頓(William Colton)1日發表聲明，稱很榮幸地得到社區的廣泛支持。

寇頓是布碌崙 (布魯克林)南部第47選區的州眾議員，選區包括班森賀、格雷夫森德(Gravesend)、巴斯海灘(Bath Beach)和戴克高地(Dyker Heights)等眾多華人 聚居的地區。寇頓從1997年起，在該選區連任近26年州眾議員。如獲連任，將是他第14個任期。

寇頓在聲明中說，得到眾多重要支持，他倍感榮幸。支持他連任的民選官員包括市議員葉格(Kalman Yeger)、市議員李凱健(Ari kagan)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、前州眾議員Seymour Lachman和第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧。

支持者指，寇頓在當地華裔社區有非常好的口碑，因為他總與華人站在一起，為華人的立場和利益而抗爭。選區及周圍的華人社區，包括布碌崙華人社區服務中心、布碌崙華人聯合會、布碌崙華人健康協會、海灣公園大道華商聯合會、南布碌崙社區聯盟等，都是寇頓的支持者，亞裔社團亞潮聯盟也背書寇頓連任。

不少猶太人和義大利人社團支持他連任。一些行業組織，如National 10-13 NYPD Association、Uniformed Fire Officers Association，以及一些選民組織，如NY League of Conservation Voters和League of Humane Voters NY均支持，他最近還得到Davidzon電台和RTN電視台TV的擁有者Gregory Davidzon的背書。