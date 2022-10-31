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選情拉鋸 第一夫人長島助陣

記者鄭怡嫣／紐約報導
數百民眾參加造勢大會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
數百民眾參加造勢大會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

期中選舉在即，治安等議題不得人心的局面下，即使在深藍州的紐約，不少選區及州長的選情仍然緊張膠著，總統拜登夫人吉兒•拜登(Jill Biden)30日親至紐約，為州長霍楚(Kathy Hochul)、國會眾議員第三選區齊默爾曼(Robert Zimmerman)等民主黨候選人作最後衝刺，數百選民參加，支持控槍、墮胎權、健保權益等理念政策。

吉兒•拜登30日晚拜訪長島的平原鎮(Plainview)，為民主黨候選人助陣造勢，她表示，過去兩年，從控槍、走出疫情、再到創造大量工作機會，拜登及其團隊努力不懈，但也須在國會中保有多數席位才能達成目標，紐約州的普選非常重要，第三國會選區是保留眾議會多數席位的關鍵一戰，而州長則將決定紐約州未來的藍圖，呼籲民眾積極投票。

國會第三選區跨長島納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk County)、皇后區東北部等。根據9月民調，齊默爾曼與對手桑托斯(George Santos)的支持率不相上下，齊默爾曼僅領先一個百分點。此前總統大選，拜登在該選區的得票率高出川普十個百分點。最近的一份民調庫克政治報告(Cook Political Report)顯示，該選區雖傾向民主黨，但此次選情仍然膠著。

政治及競選顧問分析，第一夫人的造訪，可視為民主黨對於此次普選「緊張」情緒的投射，民主黨的政治顧問Evan Stavisky表示，這是一場艱難的選戰，即使在深藍的紐約州，也不是每年都像2018年的期中選舉，民主黨能控制整個局面。政治分析員Lawrence Levy也表示，吉兒•拜登傳達的信息，也許更能引起獨立選民的共鳴，這也是民主黨重量級助選員頻頻造訪的原因，積極打防守戰，想拿下更多得票優勢。

此前，拜登至紐約雪城助陣，共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也造訪長島，支持黨內州長候選人李修頓(Lee Zeldin)。

吉兒•拜登選前助陣紐約州民主黨候選人。(記者鄭怡嫣╱攝影)
吉兒•拜登選前助陣紐約州民主黨候選人。(記者鄭怡嫣╱攝影)
吉兒•拜登(中)選前助陣紐約州民主黨候選人齊默爾曼及霍楚等人。(記者鄭怡嫣╱攝影...
吉兒•拜登(中)選前助陣紐約州民主黨候選人齊默爾曼及霍楚等人。(記者鄭怡嫣╱攝影)
吉兒•拜登選前助陣紐約州民主黨候選人。(記者鄭怡嫣/攝影)
吉兒•拜登選前助陣紐約州民主黨候選人。(記者鄭怡嫣/攝影)

拜登 民主黨 長島

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