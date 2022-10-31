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齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕

記者牟蘭／紐約報導
齊默爾曼(發言者)啟動法拉盛的競選辦公室。(記者牟蘭／攝影)
齊默爾曼(發言者)啟動法拉盛的競選辦公室。(記者牟蘭／攝影)

紐約州第三國會選區的眾議員民主黨候選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)29日宣布啟動法拉盛競選辦公室，期盼能鼓勵更多人投票，承諾日後支持針灸治療納入聯邦醫療保險法案並確保警察經費等，若當選，他將成為代表長島及皇后區的首位同性戀國會議員。

齊默爾曼在提前投票首日於法拉盛北方大道192-20號成立辦公室，他指，辦公室位於國會眾議員孟昭文與他兩人選區交界，象徵兩人緊密合作，也鼓勵更多亞裔選民投票。

齊默爾曼表示，他支持國會眾議員趙美心提出的HR4803法案，若當選，將助針灸納入聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)與聯邦醫療保險(Medicare)，讓更多長者受益；未來也將從聯邦為警察爭取更多經費，打擊仇恨亞裔等犯罪。他批評對手支持禁墮胎與反對控槍法，重申婦女的生育權，要求嚴打攻擊武器與幽靈槍等。

州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、市議員李琳達、紐約州民主黨委員會主席雅各布斯(Jay Jacobs)等出席力挺。

齊默爾曼將於11月8日對戰共和黨候選人桑托斯(George Devolder-Santos)；第一代移民桑托斯目前在華爾街從事金融業，他也是一位公開的同志。

齊默爾曼啟動法拉盛的競選辦公室。(記者牟蘭／攝影)
齊默爾曼啟動法拉盛的競選辦公室。(記者牟蘭／攝影)

聯邦醫療保險 眾議員 投票

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