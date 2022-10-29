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前市捷運局長 曼哈頓地鐵站遭襲

記者張晨／紐約報導
前市捷運局長芬伯格地鐵站附近遭攻擊，當局否認地鐵治安堪憂。(本報檔案照)
前市捷運局長芬伯格地鐵站附近遭攻擊，當局否認地鐵治安堪憂。(本報檔案照)

紐約市地鐵系統安全持續下降，市捷運局前代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)日前在曼哈頓地鐵站附近的一場隨機攻擊中成為受害者；當局雖加派警力安保，但卻傳大都會運輸署(MTA)雇用的安保人員，對逃票者袖手旁觀，市長亞當斯(Eric Adams)對目前的治安窘境極力辯護，稱市警恪盡職守，情況也「已經好轉」。

在一些重要安保站點，乘客發現由私人公司雇用、時薪23元的警衛站在一旁，逃票者公然從進入地鐵站卻無動於衷；此前當局表示，而許多犯罪活動的發生就始於跳閘門逃票；據了解，安保警衛計畫花費了納稅人數百萬元。

在本周MTA的董事會議上，主席利博(Janno Lieber)堅稱，保安的出現減少了逃票行為；將在11月的例會上決定該項目擴大範圍。

亞當斯在28日表示，目前地鐵犯罪數據低於2019年、2018年、2017年和過去十年；「數據證明警察恪盡職守、工作出色，但如果人們仍感到不安全，那就毫無意義；最好的辦法就是讓通勤客看到有愈來愈多的制服人員出現在地鐵中。」

乘客林薇拉表示，當局需要投資更多的安全措施；「作為亞洲人，我們面對的犯罪甚至更多。每個人出門都不得不時刻提高警惕。」

而市捷運局前代理局長芬伯格，也在20日成為了無故攻擊的受害者，她在前市長白思豪(Bill de Blasio)當政期間曾要求他增加地鐵站警察巡邏，遏製暴力案件上升。

警方表示，芬伯格當日下午1時15分左右，在雀兒喜的23街F線地鐵站附近遭受隨機攻擊；一40多歲的男性無故用拳頭毆打她的頭部，鼻子和前額受傷。

消息人士稱，芬伯格撥打了911報警，但警察沒有立即回應，她自行走到轄區警局報案；她28日對媒體表示，「很感激這次襲擊並未帶來什麼嚴重的後果，但我也不覺得奇怪，因為這類襲擊太多了，更嚴重的襲擊也正在發生。」

地鐵站 警察 亞當斯

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