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電氣化+裝LED燈 亞當斯斥資40億 打造綠色學校

記者張心／紐約報導
「引領潮流」節能計畫宣布投資40億元，將全市100所公校轉換成全電動加熱系統。圖為亞當斯探訪公校燒鍋爐供暖系統。(市長辦公室提供)
「引領潮流」節能計畫宣布投資40億元，將全市100所公校轉換成全電動加熱系統。圖為亞當斯探訪公校燒鍋爐供暖系統。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)28日推出「引領潮流」(Leading the Charge)節能計畫，宣布投資40億元，力求在2030年前，將全市100所公校轉換成全電動加熱系統，並承諾在2026年前，為800所公校加裝高效LED燈。

「引領潮流」是紐約市府為改善全市空氣質量，更好地應對氣候變化和環境變遷，打造綠色節能的學校環境而設立的新計畫。

「引領潮流」節能計畫宣布投資40億元，將全市100所公校轉換成全電動加熱系統。(...
「引領潮流」節能計畫宣布投資40億元，將全市100所公校轉換成全電動加熱系統。(市長辦公室提供)

亞當斯表示，「引領潮流」主要分為三部分，首先是停止在公校使用高污染的四號加熱油(No. 4 Heating Oil)，轉為全電動加熱系統；其次是在公校安裝升級版、高效能的LED燈；第三則是加強對學生們的環保節能教育，為世界培養新一代的「綠色勞動力」(Green Workforce)。

布碌崙(布魯克林)的羅納德麥克納爾小學(P.S 5 Dr. Ronald McNair Elementary School)被市府定為全市第一所完全取消化石燃料、改為全電加熱的公校。

亞當斯表示，除了使紐約市100所公校變為電加熱之外，該計畫還保證，將不再建立任何一所需要使用化石燃料供暖的公校；他說，為全市學生的健康、教育和發展投資40億元，是在幫助他們為未來的「綠色」工作做好準備。

「引領潮流」的公校電氣化投資，將從未來兩個財政年度內投入5.2億元開始，為首批19所現有的公校進行電氣化轉換。這些電氣化項目將用全電熱泵取代燒化石燃料的鍋爐供暖，跨過傳統的、先轉變為天然氣鍋爐的步驟，避免了對化石燃料的長期依賴。

據悉，這些電熱系統也將有利於改善通風，為教室和人流量大的場所提供新鮮空氣。

公校 亞當斯 紐約市

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