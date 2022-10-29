我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

現金付員工薪水逃稅 華男被罰近10萬

記者牟蘭／紐約報導
林一迪以現金支付員工薪資逃稅，被罰近10萬元。 (取自谷歌地圖)(取自谷歌地圖)
林一迪以現金支付員工薪資逃稅，被罰近10萬元。 (取自谷歌地圖)(取自谷歌地圖)

居住在康州米斯迪克(Mystic)區49歲的華男林一迪(Yidi Lin，姓名皆音譯，又名Johnny Lin)，經營亞裔餐廳期間，用現金支付部分員工薪資的方式逃稅，他今年7月認罪，日前被法官量刑，要求他支付近10萬元的賠償與罰款。

康州聯邦檢方法院文件顯示，林一迪在米斯迪克經營一家「北京東京」(Peking Tokyo)的亞裔餐廳，期間他通過支付大部分員工現金薪資方式逃稅；檢方指，被告在2019年年中，使用公司的支票支付特定員工薪水，保留相關人員的預扣稅款後，向國稅局(IRS)提交雇主季度的聯邦納稅申報表，即941表格。

林一迪在申報時，沒有告知當局他使用現金支付部分員工的薪水，也未填寫這些員工的實際薪水，在2019年到2020年四個季度，他向國稅局提交虛報941表格，未支付應繳的預扣稅款，造成當局損失9萬2093元。

法院紀錄顯示，林一迪在今年7月28日與檢方達成認罪協議，認一項協助與協助準備虛假報稅表(Aiding and assisting in the preparation of a false tax return)的罪名，並於26日在辯護律師的陪同下接受法官的量刑；法官要求他補稅9萬2093元的，並支付5500元的罰款。

據了解，華人餐飲業者通過現金結算雇員的薪資與鼓勵顧客使用現金不支付相關稅務的方式，報稅時隱瞞收入，部分店家甚至通過購買可修改POS機的消費紀錄的方式，創建欺詐性的營業紀錄。

國稅局指，若被告虛假報稅(Filing a False Tax Return)的重罪罪成，除需歸還逃稅金額外，還可能面臨最高達五年的監禁與25萬元的罰款，「被告罪成會面臨牢獄之苦、居家監控、電子腳鐐監控或數者兼罰」。

報稅 國稅局 亞裔

上一則

黃敏儀與1199工會 要求州府為廢除24小時工作制撥款

下一則

7旬華翁遭暴力搶劫 損失2000多元

延伸閱讀

極右組織：杭特犯下逃稅等6罪 老爸拜登是共犯

極右組織：杭特犯下逃稅等6罪 老爸拜登是共犯
401K退休帳戶每年存款上限 國稅局調高至2.25萬

401K退休帳戶每年存款上限 國稅局調高至2.25萬
美國國稅局在國際意識週期間協力打擊慈善欺詐

美國國稅局在國際意識週期間協力打擊慈善欺詐
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
澤西市長盟友 柏托利逃稅認罪

澤西市長盟友 柏托利逃稅認罪

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認