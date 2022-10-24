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治安惡化 亞當斯怪罪司法過時引發反批

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯召集相關人士，舉行治安峰會。(市長辦公室提供)
市長亞當斯召集相關人士，舉行治安峰會。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)周末在市長官邸(Gracie Mansion)舉辦治安峰會，邀請法官、警檢方、市公益維護人、維權團體等數十人討論如何改善治安。亞當斯23日會後總結，將治安問題主歸咎於司法系統以及精神健康等問題。前市警總局局長凱利(Ray Kelly)和前州長帕特森(David Paterson)當日則批評亞當斯和州長霍楚(Kathy Hochul)缺少作為。

參加治安峰會的包括警察局長、五區檢察官、法律援助機構負責人以及民選官員。亞當斯認為這次峰會富有成果，經過兩天的討論，與會者都認為刑事司法系統需要掃除障礙，運行得更順利。亞當斯指目前的刑事司法制度過時，而其中最大的問題，在於如何處理精神健康挑戰，因為許多案件嫌犯因涉及精神因素被法官釋放。但亞當斯被指故意忽略保釋改革對治安惡化的影響。

亞當斯執政以來，城市治安問題被人詬病。重大刑案數量近期同比約增加31%，搶劫案上升34%，重攻擊案增15%，盜竊案則上升31%。

前紐約警察局局長凱利23日批評亞當斯，指他在處理紐約市猖獗的犯罪問題上未盡責。他說亞當斯不想重新部署反犯罪小組，也不想使用攔截和搜身的手段，但這些措施都被證明是有效的。凱利對紐約市的地鐵和公車犯罪的失控特別不滿，對於市長日前提出的增派警力，建議相關部署應由第三方機構重新檢討。

前州長帕特森則認為，霍楚將矛頭對準選舉對手李修頓(Lee Zeldin)支持墮胎的立場，以及他與前總統川普的關係是錯誤的，警告州長不要低估公眾對犯罪率的焦慮，身為領導者，應有所解答。

亞當斯 警察 紐約市

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