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改善地鐵治安 紐約市增1200警巡邏 6500車廂將加裝攝像頭

記者張心／紐約報導
紐約市將增派1200名警察，在全市300多個地鐵站巡邏。(州長辦公室提供)
紐約市將增派1200名警察，在全市300多個地鐵站巡邏。(州長辦公室提供)

面對近日在地鐵系統內大幅提升的犯罪案，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)22日表示，將每日增派1200名警員，於全市300多個地鐵站巡邏，還預計在2024年底，於全市約6500個地鐵車廂內加裝監控攝像頭，改善公交系統安全。

根據市警局犯罪統計網站CompStat 2.0數據，全市公共交通系統內的犯罪率自今年以來又大幅提升，與去年同期相比增長41.4%；為進一步改善惡化治安，州府管理的大都會運輸署(MTA)和市警局將加強合作，在全市300多個地鐵站每日增派1200名警察，合計每日將增加1萬個額外巡邏工時，遏止地鐵系統內的犯罪。

22日宣布的計畫，隸屬於MTA的地鐵警察將被重點部署在全市四大通勤樞紐——賓州車站(Penn Station)、大中央車站(Grand Central Terminal)、大西洋碼頭站(Atlantic Terminal)及直通甘廼迪國際機場(John F. Kennedy International Airport, JFK)的牙買加站(Jamaica Station)。

亞當斯說，該舉措將可讓原被分派到這些車站的約100名市警，重新分配到其他車站和優先部署地鐵站中；「我們希望在人流量最大的車站中，不僅乘客能時刻看到警察的身影，那些企圖犯罪的人也能。」

霍楚在上個月宣布，將於全市約6500個地鐵車廂安裝攝像頭，22日她表示，該計畫正在「提前開展」，預計以每月安裝750個攝像頭的安裝速度進行，可在2024年底完成；自上月至今，已有約200個新攝像頭安裝完畢。

此外，為了解決地鐵內的遊民問題，州心理健康辦公室(Office of Mental Health)在今年初推出的「安全選擇支持」(Safe Options Support)項目，將成立兩個新的精神健康輔導部門，為地鐵遊民提供50個床位，幫助他們及時離開地鐵，治療心理健康，最終過渡到家庭住房；市警也會接受系統的危機干預培訓，及時幫助社工團隊把精神病患送往治療中心。

地鐵站 警察 亞當斯

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