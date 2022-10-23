專家談升學 常春藤偏愛寒門生

台灣會館22日舉辦「大學升學講座記者會」，吸引百餘人參加；左一起樂啓光、陳永豐、王稚鶴、李立民、方秀蓉、劉醇逸與王偉明。(記者牟蘭／攝影)

湯森哈里斯高中升學 顧問王稚鶴22日在台灣會館舉辦的「大學升學講座記者會」表示，申請大學是一場長跑，學生進入高中後，就要著手準備，直到畢業，都不應鬆懈，並提醒名校還是建議提交SAT成績；他指，名校的錄取主觀性強，兩個學生成績相同的情況下，更偏愛寒門的學生。

台灣會館聯合紐約亞美正義聯盟與美國都斛同鄉總會等22日聯合主辦大學申請講座，由王稚鶴在線上與線下講解大學升學申請流程，賓漢頓大學招生 顧問Joyce Wong在線上講解大學申請論文，吸引百餘人參加；州參議員劉醇逸與紐約華僑文教中心主任陳永豐等到場支持。

台灣會館副理事長方秀蓉表示，華裔家庭最注重教育 ，三年前曾在會館首次舉辦大學升學講座，吸引200多位學生和家長參與，時隔三年，此次通過線上與線下舉辦，旨在幫助學生與家長了解疫後教育體制變化，幫孩子申請一個好學校。

王稚鶴在講座中表示，受疫情影響，大學已取消提交SAT成績的硬性要求，但部分常春藤名校依然暗示學生提交相關成績；他表示，美國的名校錄取與中國不同，學校更看重學生總體成績，比喻申請大學是一場長跑，學生進入高中後，就要著手準備，「至少在九年級就要開始」。

對於考試成績，王稚鶴說，11年級成績尤為關鍵，部分提前錄取的大學，在12年級成績出爐前就會開始錄取學生；不過，他提醒，學生應注意整個高中的成績，做到平穩進步，取得名校提前錄取後，也要保證成績優異，校方日後還會把成績單發給大學，若成績下滑嚴重，恐會受到錄取學校的質問。

本月31日(周一)聯邦最高法院將審理針對哈佛招生涉歧視亞裔案件，王稚鶴表示，常春藤名校錄取主觀性強，同樣的成績，非洲裔與西語裔錄取機率大於亞裔，但法院結果尚未出爐，呼籲學生做好準備，積極參加適當的課外活動並完成AP課程等。

王稚鶴補充，若兩名成績相同的學生，名校更偏愛家境較差、父母受教育程度低的學生，認為這些學生在沒有父母幫助的情況下還能取得優異成績，更看好他們的未來；紐約亞美聯盟的創辦人李立民、美國都斛同鄉總會會長王偉明與UA3執行主任樂啓光也到場致詞。