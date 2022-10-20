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法拉盛10大垃圾傾倒黑點 黃敏儀撥款整治

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛緬街的郵局前亂扔垃圾問題嚴重。(黃敏儀辦公室提供)
法拉盛緬街的郵局前亂扔垃圾問題嚴重。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀辦公室19日指，法拉盛與周邊的至少十個區域因有人缺少公德心、亂丟垃圾，淪為衛生黑點，居民生活品質大受影響，她撥款13萬4000元，用於市清潔局(DSNY)組建移動清潔垃圾巡邏隊(MLP)，每周增加打掃街道與清理垃圾桶的次數，還民眾乾淨的社區。

三福大道與緬街街前亂扔垃圾問題嚴重。(黃敏儀辦公室提供)
三福大道與緬街街前亂扔垃圾問題嚴重。(黃敏儀辦公室提供)

黃敏儀辦公室指，羅斯福大道交41大道的長島鐵路(LIRR)車站附近、凱辛納大道交櫻桃大道(Cherry Ave)、緬街交三福大道附近、134街與北方大道附近、36大道與友聯街附近、布蘭德遊樂場(Bland Playground)與38大道交北方大道附近的建築工地等，至少十個區域，因街邊垃圾問題，多次遭居民投訴。

為此，黃敏儀爭取13萬4000元經費，組建清潔巡邏隊整治第20選區衛生問題；她指，垃圾破壞美觀，還是公共安全與公共健康問題，新的清潔巡邏隊將重點處理衛生黑點，尤其是解決非法倒垃圾問題。

移動清潔垃圾巡邏隊每周會到當地的衛生黑點打掃三次，清潔非法丟棄的垃圾，並打掃人行道、樹坑和集雨區，冬天下雪時，工作人員還會清理友聯街到149街長島鐵路橋上的積雪，因給行動不便的通勤客與帶小孩的家長帶來不便。

三福大道與緬街街前亂扔垃圾問題嚴重。(黃敏儀辦公室提供)
三福大道與緬街街前亂扔垃圾問題嚴重。(黃敏儀辦公室提供)

為了還社區整潔，黃敏儀還向法拉盛商業改進區(BID)撥款16萬元，用於加強打掃市中心的街區，她還與同儕撥款2200萬元用於增加全市清理垃圾桶的時間。她鼓勵法拉盛民眾舉報亂扔垃圾與非法傾倒現象，可致電其辦公室 (718)888-8747或311投訴。

市清潔局發言人19日對本報記者指，非法傾倒垃圾指他人從車輛中丟棄大量廢物，與個人亂丟垃圾及商家不當放置廢棄物不同，當局已在法拉盛等社區舉辦外展教育服務，告知市民如何正確處理垃圾，否則均會面臨罰款。

根據紀錄，法拉盛目前有四起非法傾倒垃圾被監控錄像拍下，一起尚在調查，違規的車輛被當局拖走，初犯罰款4000元；市清潔局指，將繼續通過執法人員與監控攝像執法。

41大道的長島鐵路橋上常有亂扔垃圾問題。(黃敏儀辦公室提供)
41大道的長島鐵路橋上常有亂扔垃圾問題。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 長島鐵路 8大道

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