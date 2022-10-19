華埠市警5分局長 陳韜接任

陳韜20日起接任五分局局長一職。(市警提供)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)，8月因酒駕事故遭停職；隨後由在市警服務35年的布碌崙 (布魯克林)資深督察迪布拉西奧(Richard DiBlasio)接管；市警總局18日下達任命書，指派布碌崙班森賀62分局局長陳韜接任五分局局長，據悉該職位競爭激烈，但面試者均為華警中的佼佼者。

市警人事部(Personnel Orders Division)當日的內部任命書，確認已在62分局任局長兩年的陳韜接任五分局局長一職，而下東城市警七分局前任局長巴西亞(Luis Barcia)因在9月宣布退休，新任局長將由特魯比格(Christopher Treubig)擔任；所有任命20日生效。

陳韜出生於廣東肇慶，16歲移民來美，在紐約州立大學(SUNY College at Old Westbury)主修電腦，2004年加入市警隊伍，兩年後分派到日落公園72分局；2009年晉升警佐，調至史泰登島120分局；2013年獲擢升為巡官，調回布碌崙66分局； 2015年，調至處理內部違規的市警內務部；2017年晉升警官，回到72分局任副局長；2018年任皇冠高地71分局副局長。

2020年，陳韜被任命為布碌崙62分局局長，該轄區居民有40%以上為亞裔 ，他也是亞裔警官協會(AAPEX)的副主席。

他在7月21日晉升副督察，受訪時表示，任62分局局長兩年多以來，很高興能為社區與警局牽線搭橋，促進警民關係，新冠及仇亞犯罪激增的大背景下，利用普通話與廣東話的多語言優勢，充分與社區中的華人居民溝通，了解他們的需求，希望有幸成為新一代亞裔從警的楷模。

據悉，此次五分局局長一職競爭激烈，面試者均為華警中的佼佼者；另一位候選者為皇后區107分局局長陳建祖(Kevin Chan)，他在華埠長大、畢業於史岱文森高中(Stuyvesant HS)，也是107分局歷史上首位華裔局長；但知情人士表示，因為陳建祖目前仍居住在華埠附近，是社區的一員，與局長位置無緣。