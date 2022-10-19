畫皮歌劇林肯中心上演 贏得滿堂彩

「畫皮」林肯中心演出贏得滿堂喝采；攝影為Fadi Kheir。(主辦方提供)

中國古典文學代表、清朝誌怪小說名篇「畫皮」15日晚以西方歌劇 融合中國戲曲 的創新形式，在林肯中心成功上演，贏得現場觀眾滿堂喝采。

作為第五屆中國當代音樂節(China Now Music Festival)的重磅節目，此場「畫皮」歌劇邀請到戲曲演員楊玲扮演狐妖媯嫣、女中音Kristin Gornstein女扮男裝王生、花腔女高音Holly Flack扮演妻子陳氏，並由指揮家蔡金冬帶領巴德音樂學院民樂團伴奏。

作為蒲松齡名作「聊齋誌異」中的經典作品，「畫皮」的人妖之戀所折射的「畫皮畫人最難畫心」的精髓寓意，在歌劇中完整陳述。只是為了使這個中國古代故事更易被美國本土觀眾所接受，本劇將時空設定為近現代，王生也由書生化身為西裝革履的王教授，妻子也身著美國婦女經常愛穿的印花長裙。

音樂由中央音樂學院教授郝維亞作曲，王爰飛編劇，導演 Michael Hofmann帶領服裝、燈光、投影、視頻和動態影像設計。為了展現原著中的「鬼魅」神秘效果，也加入投影藝術，在視覺上使表演者置身於「畫皮」鬼與人的雙重世界中。

中國當代音樂節閉幕演出將於22日(周六)舉辦，以「東行樂記」為主題，包含近年重新發現，江文也以徐悲鴻的國畫為題材創作的鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」，並由徐悲鴻女兒徐芳芳擔任鋼琴獨奏，及作曲家黃安倫的交響詩「徐悲鴻畫境隨想曲」等。

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