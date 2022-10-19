一站式小商業服務平台 紐約市長亞當斯簽法

市長亞當斯18日簽署兩項促進小商業發展的法案，將設立一站式的小商業監管服務平台，方便小商業者申請各種許可和牌照。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)18日簽署兩項促進小商業發展的法案，將設立一站式的小商業監管服務平台，方便小商業者申請各種許可和牌照；此外，市府還公布「同意之城」(City of Yes)計畫的部分細節，擬允許企業根據自己的經營需要申請更改土地用途，並且計畫解除部分行業的用地限制。

設立一站式小商業平台的法案由市議員曼寧(Julie Menin)提出，這一願景在亞當斯此前公布的紐約市經濟恢復藍圖中提出；法案要求市小商業服務局(Department of Small Business Services)設立一站式小商業線上平台「NYC Business Portal」，業者可提交和查看各種許可和牌照申請進度，也可繳納罰款，目前小商業局已啟動開發。

另一項法案則將把空置商業地產補充註冊聲明的提交截止日期從每年一次的6月30日，改為每半年一次的8月15日和2月15日，以此提高空置地產數據的時效性。

亞當斯表示，小商業者已忍受官僚主義太久，「小商業帶動經濟復甦，新法幫助他們通過一站式平台創業及運營，並加速更新商業地產閒置的數據。」

此外，亞當斯此前提出「同意之城」計畫，擬放寬土地利用的監管規則，為小商業改造店面提供更多便利，同時提供更多住宅；市都市規畫局17日公布更多細節，包括在建築密度較低的商業區減低住宅建築的密度限制，允許在一層零售建築上方加蓋公寓，並取消公寓對拐角單室統倉的數量限制，讓公寓可容納更多獨居住戶。

該計畫還擬允許企業根據自己的經營需要申請更改土地用途，並計畫解除生命科學、服裝製造、零售、夜生活等行業的用地限制；允許小商業者在屋頂使用太陽能設備，增加電動車 充電樁等。