我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

一站式小商業服務平台 紐約市長亞當斯簽法

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯18日簽署兩項促進小商業發展的法案，將設立一站式的小商業監管服務平台，方便小商業者申請各種許可和牌照。(市長辦公室提供)
市長亞當斯18日簽署兩項促進小商業發展的法案，將設立一站式的小商業監管服務平台，方便小商業者申請各種許可和牌照。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)18日簽署兩項促進小商業發展的法案，將設立一站式的小商業監管服務平台，方便小商業者申請各種許可和牌照；此外，市府還公布「同意之城」(City of Yes)計畫的部分細節，擬允許企業根據自己的經營需要申請更改土地用途，並且計畫解除部分行業的用地限制。

設立一站式小商業平台的法案由市議員曼寧(Julie Menin)提出，這一願景在亞當斯此前公布的紐約市經濟恢復藍圖中提出；法案要求市小商業服務局(Department of Small Business Services)設立一站式小商業線上平台「NYC Business Portal」，業者可提交和查看各種許可和牌照申請進度，也可繳納罰款，目前小商業局已啟動開發。

另一項法案則將把空置商業地產補充註冊聲明的提交截止日期從每年一次的6月30日，改為每半年一次的8月15日和2月15日，以此提高空置地產數據的時效性。

亞當斯表示，小商業者已忍受官僚主義太久，「小商業帶動經濟復甦，新法幫助他們通過一站式平台創業及運營，並加速更新商業地產閒置的數據。」

此外，亞當斯此前提出「同意之城」計畫，擬放寬土地利用的監管規則，為小商業改造店面提供更多便利，同時提供更多住宅；市都市規畫局17日公布更多細節，包括在建築密度較低的商業區減低住宅建築的密度限制，允許在一層零售建築上方加蓋公寓，並取消公寓對拐角單室統倉的數量限制，讓公寓可容納更多獨居住戶。

該計畫還擬允許企業根據自己的經營需要申請更改土地用途，並計畫解除生命科學、服裝製造、零售、夜生活等行業的用地限制；允許小商業者在屋頂使用太陽能設備，增加電動車充電樁等。

亞當斯 紐約市 電動車

上一則

法拉盛亂倒垃圾嚴重 錄影開罰

下一則

8大道槍響 警僅尋獲彈殼 槍手、傷者不明

延伸閱讀

紐約打造小商業服務平台 申牌照、繳罰款一站搞定

紐約打造小商業服務平台 申牌照、繳罰款一站搞定
紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施

紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施
聯邦法官擋路 州檢察長上訴 亞當斯仍簽法確認時報廣場禁槍區

聯邦法官擋路 州檢察長上訴 亞當斯仍簽法確認時報廣場禁槍區
怪罪德州無證移民 紐約進入緊急狀態

怪罪德州無證移民 紐約進入緊急狀態
無證客收容系統瀕臨崩潰 紐約市宣布進入緊急狀態

無證客收容系統瀕臨崩潰 紐約市宣布進入緊急狀態

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)

網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命

2022-10-12 02:28
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知