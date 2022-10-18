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紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯(中)和清潔局局長蒂池(右二)宣布，擬於明年4月實施垃圾延後放置時間計畫。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(中)和清潔局局長蒂池(右二)宣布，擬於明年4月實施垃圾延後放置時間計畫。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)和清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica Tisch)17日宣布，紐約市民可在街邊放置垃圾的時間計畫將從過去的下午4時推遲到8時，藉此改善市容，減少鼠患。新規對於使用加蓋垃圾桶，以及商家和公寓大樓也有彈性，提案將有30天接受公眾審議，確定後正式公布。

亞當斯表示，這是一項不增加任何預算的計畫，僅通過放置垃圾時間的變化來美化紐約市。

市府規畫，如果居民使用帶蓋子的垃圾桶，垃圾放置時間可以提前到6時。餐館和商店等商業機構可遵守新的放置垃圾時間，但如果想在關門前一小時，而且是在8時前放置垃圾，那垃圾必須放在帶蓋子的塑料桶內。對於有九個以上單元的樓房來說，放置垃圾還可以有另一個選擇，就是在上午4時到7時放置垃圾。蒂池說，清潔局將為撿拾樓房垃圾的車輛專門設計一條路線，讓垃圾能盡快運走。

市政府是在與相關工會組織達成了協議之後，才正式推出了這個大大減少垃圾放置街頭時間的計畫。

蒂池說，按照計畫，垃圾放置時間新規將於明年4月開始實施。因為這是一項新措施，一個巨大的變化，所以900萬紐約人需要有時間來適應。清潔局一開始不會採取過多處罰手段，但慢慢會一切正常，而且清潔局也有足夠的人手保證新規的執行。

過去幾個月，清潔局一直在努力提高晚間撿拾垃圾的比例，清潔局的試點項目已經把這個比率提高到了25%。考慮到噪音問題和勞動力問題，即使垃圾放置時間新規出台，也不會隨意提升25%這個比率。

蒂池強調，現在的放置垃圾時間新規還處於規則制定階段，在今後30天，清潔局會盡力聽取公眾的意見，對規定進行完善。

亞當斯 紐約市 預算

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