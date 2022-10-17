民航擬縮小座位間距 舒默促上網抵制

航空公司有意再縮短座椅間距，但因舒適度及安全因素，引起爭議。(本報檔案照)

國會參議員 舒默16日敦促紐約民眾抵制航空公司縮短座位間距。聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)正在考慮制定新的安全標準，並提供公眾機會，對最低座椅間距的規定提出意見。舒默呼籲在11月1日公眾意見徵詢期結束前發出聲音，否則機艙座椅可能變得更擁擠。

民航管理部門目前對客機座位間距沒有最低要求，聯邦航空管理局這次希望制定出在保證乘客安全前提之下，座位的距離最小尺寸。舒默在16日舉行的記者會上說，有關部門可能採納航空公司的建議，縮小相關尺寸，因為一項研究發現，目前的尺寸並不妨礙乘客在緊急情況下的疏散能力。他因此呼籲乘客反擊，並稱這是他一直試圖解決的問題。

根據爭取為乘客留出更多空間的團體「民航乘客權利」(Flyers Rights)，民航乘客座位前後之間的平均距離曾經是35吋，但隨著時間逐漸縮水，現在已縮到31吋。該組織稱，廉價航空 公司Spirit公司為乘客腿部留出的空間最小，座位間距只有28吋。

聯邦航空管理局已經收到超過1萬2000份關於這個問題的公眾意見。許多人說，間隔已經太小，身材高大者已難擠入。提供意見網址：https://www.faa.gov/seat-size-comments。