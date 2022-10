紐約市幼兒托育券 下周起將接受新申請者

亞當斯頒布兒童看護和幼兒教育藍圖,希望將全市更多家庭納入「福利網」。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)12日宣布,市府已處理幼兒托育券(Child Care Voucher)申請候補名單上的3萬6000個家庭,下周起將接受新的申請者,幫助居民盡快獲得優質量、可負擔的服務。

亞當斯月前發布「無障礙、公平、高質量、可負擔的兒童托育和幼兒教育藍圖」(Accessible, Equitable, High-quality, Affordable: A Blueprint for Child Care & Early Childhood Education in New York City),計畫未來四年內投資20億元,用於幼兒照顧和托兒服務,囊括全市50萬名五歲以下兒童。

該藍圖涵蓋從增加對家庭臨時住房的援助,到擴大兒童早期教育專業人員,再到減少申請者背景調查等程序;其中,增加低收入 家庭獲得幼兒托育券的機會被作為政策重點,力求減輕少數族裔、低收入家庭的經濟負擔,使工薪家庭的父母可以在安置好孩子的同時,盡快重返工作崗位,復甦紐約市經濟;此外,也包括為無證移民家庭分配資金,降低幼兒托育門檻。

根據市長辦公室,幼兒托育券計畫向收入低於聯邦貧困綫(federal poverty level)達300%的家庭,提供或免費或低價的托兒服務,即四口之家,每年的全家收入少於8萬3250元。目前,全市有12萬6500名零至五歲的幼兒,獲得過各種補貼性托兒福利,新的政策希望將更多家庭納入「福利網」中。

亞當斯表示,完成這些來自全市五大區的羈押申請之後,市兒童服務管理局(Administration for Children's Services)會在下周著手處理新的申請,中文版申請標準可參考:https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/translations/apply-child-care-translations.page?question=simplified-chinese。