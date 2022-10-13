紐約市幼兒托育券 下周起將接受新申請者

亞當斯頒布兒童看護和幼兒教育藍圖，希望將全市更多家庭納入「福利網」。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)12日宣布，市府已處理幼兒托育券(Child Care Voucher)申請候補名單上的3萬6000個家庭，下周起將接受新的申請者，幫助居民盡快獲得優質量、可負擔的服務。

亞當斯月前發布「無障礙、公平、高質量、可負擔的兒童托育和幼兒教育藍圖」(Accessible, Equitable, High-quality, Affordable: A Blueprint for Child Care & Early Childhood Education in New York City)，計畫未來四年內投資20億元，用於幼兒照顧和托兒服務，囊括全市50萬名五歲以下兒童。

該藍圖涵蓋從增加對家庭臨時住房的援助，到擴大兒童早期教育專業人員，再到減少申請者背景調查等程序；其中，增加低收入 家庭獲得幼兒托育券的機會被作為政策重點，力求減輕少數族裔、低收入家庭的經濟負擔，使工薪家庭的父母可以在安置好孩子的同時，盡快重返工作崗位，復甦紐約市經濟；此外，也包括為無證移民家庭分配資金，降低幼兒托育門檻。

根據市長辦公室，幼兒托育券計畫向收入低於聯邦貧困綫(federal poverty level)達300%的家庭，提供或免費或低價的托兒服務，即四口之家，每年的全家收入少於8萬3250元。目前，全市有12萬6500名零至五歲的幼兒，獲得過各種補貼性托兒福利，新的政策希望將更多家庭納入「福利網」中。

亞當斯表示，完成這些來自全市五大區的羈押申請之後，市兒童服務管理局(Administration for Children's Services)會在下周著手處理新的申請，中文版申請標準可參考：https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/translations/apply-child-care-translations.page?question=simplified-chinese。