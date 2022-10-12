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皇后區免費心理服務 10機構獲撥款

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區長理查茲為十家機構撥款，提供居民免費心理健康服務。(記者鄭怡嫣/攝影)
皇后區長理查茲為十家機構撥款，提供居民免費心理健康服務。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)11日宣布，將與全美最大的心理治療平台Better Help合作，為不同社區的十家機構撥款200萬元，提供皇后區居民免費心理健康服務，法拉盛的啓揚活動中心為獲得撥款的社區機構之一。

理查茲表示，10日是世界心理健康日(World Mental Health Day)，疫情期間，皇后區居民尤為艱難，如今也仍面住房、經濟、糧食、族裔不公等問題，潛在地影響心理健康，經費為急需心理治療服務的居民提供幫助，也打破心理問題求助的障礙，三個月前，他也首次接受遠程的心理健康服務。

獲得撥款的啓揚活動中心聯合主席羅維宗表示，亞裔社區許多居民，疫期都有不同程度的焦慮、抑鬱情緒等，加上語言障礙，常無從表達並解決心理問題，許多家長也抱怨，孩子超時上網，缺乏溝通，這個項目對社區是及時雨，啟揚也將繼續通過包括合唱團、舞蹈、義工等各類項目，幫助亞裔家庭及新移民在後疫情時代重新融入社區，分享自己的感受。

每家機構將獲得17萬5000元撥款，為社區居民提供免費的心理健康服務，200萬元中剩餘的25萬元，將由皇后區區長辦公室酌情分配給有需要的民眾，其餘獲得撥款的機構為可樂娜的Elmcor青少年及成人活動中心、傑克森高地的孟加拉裔商會、牙買加的LIFE Camp、洛克威發展及振興公司、陽邊的社區服務中心、長島市Urban Upbound、城市資源機構(URI)及教師工會。

此前，皇后區長辦公室曾在法拉盛舉辦「皇后區健康日」(Queens Wellness Day)，並與Better Help合作，為皇后區多家醫療機構撥款1860萬元，提供家庭心理健康資源。

皇后區 心理健康 亞裔

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