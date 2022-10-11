陳作舟獲漢密爾頓移民貢獻獎 第4位獲獎華人

曼哈頓下城歷史協會10日頒發漢密爾頓移民貢獻獎，左起：陳作舟、艾拉德、卡斯楚。(本報記者／攝影)

曼哈頓下城歷史協會(The Lower Manhattan Historical Society)10日為包括華埠 共同發展機構行政總監陳作舟在內的三名傑出移民 ，頒發漢密爾頓移民貢獻獎(Alexander Hamilton Immigrant Achievement Award)；陳作舟表示，移民讓美國偉大，美國的成功是千萬無名移民做出的貢獻。

漢密爾頓移民貢獻獎自2016年開始頒發，表彰為美國有傑出貢獻的移民，華裔 前市議員陳倩雯、顧雅明、前紐約華裔退伍軍人會主席伍覺良，分別在2016、2017年和2019年獲獎，其中伍覺良是過世後獲獎。

陳作舟是獲此殊榮的第四位華人，由世界日報執行董事李德怡為其頒獎；陳作舟在獲獎致辭中列舉眾多為美國做出傑出貢獻的移民，並表示移民讓美國偉大；「移民每年為美國貢獻2兆元的GDP，2018年還貢獻了4580億元的稅收。」

他表示，所有選擇來到美國移民，都是冒著脫離舒適環境的風險，尋求自己的夢想和人生第二次機會，「甘迺迪總統曾說，所有美國人都是移民，美國的成功不單是成功移民的貢獻，而且也是千萬無名移民的貢獻。」

除陳作舟外，當日其他兩名獲獎者分別是現任紐約市長移民事務辦公室(MOIA)主任、墨西哥裔移民卡斯楚(Manuel Castro)，和設計九一一國家紀念博物館的以色列裔建築師艾拉德(Michael Arad)。