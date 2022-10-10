麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞 與和時尚街頭服飾品牌Cactus Plant Flea Market合作，近日推出一款大人版快樂餐(Adult Happy Meals)——仙人掌植物跳蚤市場餐盒；有四個麥當勞經典人物的玩具盲盒一經發售，就在兩日內售罄，紐約市 一盒難求，一些華人粉絲為了集齊一套人偶不惜「一天三頓麥當勞」，「跑遍全市甚至外州代購」。

多家曼哈頓門店店員表示，目前已無庫存。(記者張晨/攝影)

餐盒裡的玩具包括麥當勞經典角色鬼臉(Grimace)、漢堡包(the Hamburglar)、小鳥(Birdie)和新加入的成員，仙人掌小夥伴(Cactus Buddy)；但「潮人」聚集的紐約，消息一出便成為搶購單品，許多人驅車前往偏僻的門店購買大批餐盒，試圖集齊四個人偶；而上周，曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)以及皇后區的「大人版快樂餐」選項已經取消。

許多人認為，這款盲盒會和其他潮牌合作商品一樣具有收藏、升值空間；華裔潮牌單品收藏者王佳楠表示，已經拜託外州的朋友購買，許多地點在網上顯示有貨，但到了現場才被告知售罄；價格也從原本的十元至16元浮動；「但這一切對於想蒐集玩具的人來說，不足掛齒，集齊人物的快感才最重要。」

這不是麥當勞第一次與當紅廠牌和明星合作，2020年麥當勞就與饒舌歌手斯考特(Travis Scott)合作，銷售斯考特最喜歡的餐點組合：四分之一磅大麥克、薯條和雪碧；2021 年，麥當勞也與韓國男團防彈少年團推出BTS Meal。