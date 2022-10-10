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史島半馬賽 81歲月琴奶奶奪冠

記者胡聲橋／紐約報導
81歲的月琴奶奶參加史島半馬獲佳績。(戴冕提供)
81歲的月琴奶奶參加史島半馬獲佳績。(戴冕提供)

暌違兩年，由紐約路跑者協會(New York Road Runners)主辦的史泰登島半程馬拉松9日重新登場。相比紐約國際馬拉松，史島半馬屬地方性賽事，紐約居民的參與度更高，也是許多初階和中級跑步愛好者的目標賽事。史泰登島眾多半程馬拉松華裔好手，今年也踴躍參賽。

9日秋高氣爽，是跑步的好天氣。眾所期待，因新冠疫情被迫中斷兩年的史島半馬拉開帷幕。選手們邁開步伐，開始了自己的半馬征程。紐約華人跑步俱樂部「嵐山跑團」這次有48人參賽，三名選手分獲女子不同年齡組第一、二名佳績。81歲的月琴奶奶，參加過19次紐約馬拉松，這回也參加了史島半馬賽，而且獲得80至99歲年齡組女子組的第一名。

因為她現在眼睛不好，為了防止意外發生，嵐山跑團的戴冕陪伴月琴奶奶完成這次比賽。該俱樂部創始人和主席Wendy介紹，接下來，月琴奶奶要再次接受眼睛手術，所以估計無法參加今年11月初的紐約馬拉松。她希望月琴奶奶手術成功，早日再次登上紐約馬拉松的賽場。

最終，有7817名選手跑完史島半馬，拿到獎牌，其中58.19%為男選手，41.55%為女選手，還有0.26%為非二元化性別(Non-Binary)選手。獲得男子組冠軍的是來自新澤西州的23歲的Pelle Nogueira，成績為1小時6分41秒；女子組冠軍是紐約州的Sarah Ann Sibert，成績為1小時15分36秒。

史泰登島半程馬拉松9日在暫停兩年後重新登場。(嵐山跑團提供)
史泰登島半程馬拉松9日在暫停兩年後重新登場。(嵐山跑團提供)
史泰登島半程馬拉松9日在暫停兩年後重新登場。(嵐山跑團提供)
史泰登島半程馬拉松9日在暫停兩年後重新登場。(嵐山跑團提供)

馬拉松 手術 史泰登島

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