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聯邦法官暫停紐約地鐵、時報廣場等處禁槍令

記者張心／紐約報導
聯邦法官暫停紐約地鐵、車站等交通樞紐的「禁槍令」。（記者張心／攝影）
聯邦法官暫停紐約地鐵、車站等交通樞紐的「禁槍令」。（記者張心／攝影）

紐約州北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)6日裁定臨時限制令，暫停部分紐約州9月1日生效的新版「禁槍令」，包括在紐約市時報廣場(Times Square)、地鐵等大眾運輸樞紐等被列為「敏感場所」的區域內攜帶武器，指該禁令違反憲法第二修正案的持槍權，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)已表示將上訴。

法官：新版規定過於嚴苛

法官的55頁裁決認為，紐約州議會7月1日表決通過、9月1日起生效的新版禁槍規定「過於嚴苛」，尤其是要求在紐約市地鐵等大眾運輸樞紐、博物館、劇院、體育場、甚至是時報廣場都禁槍，限制令暫時取消以上場所的禁槍令，但保留在投票站、教育場所、幼稚園、宗教場所、政府管理建築物、及公共集會中的禁槍規定。

法官還暫停新法中，對申請槍支許可證的嚴格限制，例如要求申請人參加面試、交出社群媒體帳號供政府審查等舉措。

紐約州政府將提出上訴

這份臨時限制令三天內尚無法生效，給了紐約州政府提出上訴的機會。支持該裁決的擁槍權利倡議組織「美國擁槍者」(Gun Owners of America)副主席普拉特(Erich Pratt)透露，如果州府上訴第二巡迴法院，最終判決州府禁槍令有效，該組織將立刻向最高法院提出上訴。

霍楚：法院判決令人失望

州長霍楚(Kathy Hochul)評價此判決「令人失望」，指最高法院6月推翻紐約州嚴格的控槍法，「最高法院在全國飽受槍枝暴力威脅的大環境下，限制我們精心設計的控槍改進法，是進一步剝奪我保護紐約人安全的能力。」

州檢察長詹樂霞辦公室也發表聲明表示，一定會提出上訴，因為新頒布的常識性控槍法(common-sense gun control regulations)能夠挽救生命，絕對不會在這場無端反覆的鬥爭中退縮。

紐約州 地鐵 紐約市

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