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颶風伊恩影響…紐約未來兩天低溫 風雨交加

記者張晨／紐約報導
受颶風伊恩邊緣影響，紐約市周末兩天陰雨籠罩。(記者張晨／攝影)
受颶風伊恩邊緣影響，紐約市周末兩天陰雨籠罩。(記者張晨／攝影)

堪稱美國有史以來最強颶風之一的颶風伊恩(Ian)，其外圍環流於1日起影響紐約，根據氣象預報，未來兩天不但陰霾密布，斷而密集的降雨、降溫以及強風也會隨之而來。

氣象專家表示，受到外圍環流影響，紐約市到長島、新澤西州中部和南部的降雨總量是最大的，大約一到三吋，不排除有發生洪水的可能；但與紐約北部和西部的內陸地區相比，靠近海岸線的地區可能會迎來更大的降雨。

持續不斷的東北風可能會導致大範圍的沿海洪水，主要是在漲潮期間，這更有可能發生在紐約市南部地區和長島蘇福克郡(Suffolk County)的部分地區；但牙買加灣(Jamaica Bay)和納蘇郡(Nassau County)的部分地區也可能在今(2)日或3日(周一)出現中等程度的沿海洪水。

專家指出，這些洪水預計不會造成大規模的影響，但橋梁及低窪處、建築物低矮處以及捷運系統，這些容易積水場所都需特別注意安全。

除了降雨，冷空氣也隨之進入了三州地區，未來兩日預計最高氣溫只有60華氏度上下，2日雖然降雨量減少，但強風會讓人體感溫度更低；陣風可能達到每小時40哩，冷空氣將持續到下周初，這幾日的之中的氣溫預計將低於華氏60度。

這樣的天氣不免給紐約人一秒入冬之感，街上人流明顯減少，不少人甚至已經穿上厚夾克甚至羽絨服。

洪水 颶風伊恩 長島

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