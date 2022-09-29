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華女身分被盜 竊賊銀行開戶消費

記者胡聲橋／紐約報導
陳女士的信用紀錄顯示欠電信公司2679元。(陳女士提供)
陳女士的信用紀錄顯示欠電信公司2679元。(陳女士提供)

布碌崙(布鲁克林)的陳女士近日身分被盜用，歹徒用來開設銀行帳戶，還在電話公司開戶，她為此欠債，被拉低信用分。現在苦惱的是，還無法立案處理。

陳女士住在布碌崙海洋公園(Marine Park)，在8大道華人社區從事社會服務工作。今年3月，她突然發現自己的銀行帳戶，除了原有的支票帳戶和儲蓄帳戶外，又多出了兩個帳戶，而且還從她的帳戶轉了幾百元到新帳戶。她去銀行交涉，被告知開戶使用的都是陳女士的真實個資。告知實情後，她要求銀行取消兩個假帳戶。但不久又有人在她的銀行戶頭開新帳戶，最終他不得不取消整個帳戶。

有此經驗後，他裝了手機APP，隨時提醒。9月中旬，信用紀錄顯示，她在電信公司欠了2679元。由於她從來不使用該公司的電信服務，懷疑又是身分洩露。一查果然有人用她的個人信息開帳戶消費。開戶人提供的信息，除了地址，都是陳女士的真實個人信息。因為沒有支付帳單，電信公司把這筆帳登上了她的信用紀錄，信用被扣分。

陳女士隨即報案，警方要求出示電信帳單，才能立案。她向電信公司索要帳單時，需提供警方報告，否則就是透露客戶隱私。幾經交涉，並通過第三方公司，才取消信用欠債紀錄，但拉低的信用分沒有恢復，電信公司的假帳戶和帳單也依然存在。她到現在都不知道自己的社安號碼等身分信息是如何被盜走，現在落入進退兩難，不知如何處理。

布碌崙 支票 儲蓄

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