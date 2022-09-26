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寇頓連任籌款會 華社齊聚造勢

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙和皇后區華社為州眾議員寇頓辦籌款會。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙和皇后區華社為州眾議員寇頓辦籌款會。(記者胡聲橋╱攝影)

11月普選即將來臨，布碌崙(布魯克林)和皇后區的華人組織和個人25日在布碌崙8大道為州眾議員寇頓(William Colton)舉行競選連任籌款會。

由寇頓競選連任之友會牽頭，來自布碌崙和皇后區的數十位華人組織代表和個人齊聚8大道造勢、籌款。寇頓說，雖然近年華社投票情況有所改觀，但依然偏低，希望華社有更多人投票，參與競選活動。

寇頓在第47選區已連任13屆。寇頓在華社關心的熱點問題上，一直與華裔社區同調，比如一起抗議在巴斯大道(Bath Ave)和國王高速路(Kings Highway)建造遊民庇護所，並成功迫使市政府取消巴斯大道的項目；抗議市府取消特殊高中入學考試；抗議市府削減教育預算；反對減少警察經費等。本周他將與華人社區共同抗議教育局的抽籤錄取政策。

亞總會會長陳善莊說，華裔社區求助，寇頓從沒說不。寇頓說，他最初當選州眾議員時，此區華裔選民還很少。現在，第47選區的亞裔比率已經上升到約45%，成為最大族群。寇頓說，每次當選後，他都會花三四個星期的時間，到社區坐地鐵，了解民意需求。

法拉盛大聯盟代主席羅維宗、溫州同鄉會會長吳洪光、紐約海南會所會長陳在福、美國福建閩侯聯合總會主席陳愛傑、美國都斛同鄉會會長王偉明、福州琅岐紅光聯誼會會長陳宜昌、紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰，及Henry Lin夫婦等出席籌款會。

布碌崙 華人 華裔

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