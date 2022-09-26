霍楚同意辯論 李修頓拒只辦一場

州長霍楚(右)此前終於同意在10月底參加一次州長競選辯論，但對手李修頓(左)卻表示拒絕。(美聯社)

距離紐約州長普選僅剩一個多月，州長霍楚 (Kathy Hochul)此前終於同意在10月底參加一次與共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)的辯論，但李修頓近日卻表示，除非霍楚同意參加在多個地點舉辦的多場辯論，否則他拒絕只參加一場辯論。

李修頓表示，「我拒絕霍楚只在10月底參加一場辯論的邀約，霍楚應同意在全州多地參加多場辯論，我不會陪她玩她的遊戲，這是對紐約選民的不尊重。」

李修頓過去幾周一直呼籲霍楚參加至少五場面對面辯論；壓力之下，霍楚的競選團隊近日晚表示，霍楚將可以參加25日由Spectrum News NY1舉辦的一小時辯論，「州長期待展示她強有力的政績，與李修頓的極端政見做出鮮明對比。」

李修頓則認為，在提前投票即將開始之時才舉行辯論是對選民的不尊重；「我們有很多問題需要討論，我不認為在10月底僅舉辦一小時的辯論具有任何正義性和尊重。」他此前已經接受PIX 11和CBS2的訪問邀約，他說，這兩家電視台的受眾更廣，而NY1只有其訂戶才能看到。

李修頓的競選策略一直著重攻擊霍楚的公共安全政策，將保釋金改革問題與其他民主黨的政綱與犯罪猖獗聯繫在一起；此外，他還計畫與霍楚討論堵車費 的問題，以及是否應該解雇曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。

霍楚方面的攻擊策略則是將李修頓和前總統川普緊密連結，同時攻擊李修頓在墮胎 、槍枝管控等問題上的右翼立場；此前霍楚發布的競選廣告稱李修頓「極端且危險」，強調他反對墮胎的立場以及試圖推翻2020年總統大選結果。