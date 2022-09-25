我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

疫後重啟 秋季園遊會逾千人共慶

記者牟蘭／紐約報導
「秋季園遊會」，提供免費棉花糖、爆米花和飲料以及民族舞與合唱等現場表演，吸引5000多名社區民眾參與。(記者牟蘭／攝影)
「秋季園遊會」，提供免費棉花糖、爆米花和飲料以及民族舞與合唱等現場表演，吸引5000多名社區民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

紐約市議員黃敏儀聯合啓揚基金會等，25日在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，舉辦年度「秋季園遊會」，提供免費棉花糖、爆米花以及多族裔舞蹈與合唱等現場表演，吸引5000多名社區民眾參與。

本次活動由黃敏儀辦公室、啓揚基金會、紐約市公園局、紐約市警與亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)等七機構主辦，陳麥潔明、曾翁若梅、徐氏集團、Wac Lighting與安保健康保險等60多個非營利組織與商家支持贊助，由華裔、印度裔與韓裔等藝術團體，帶來四個半小時、38個節目。

黃敏儀(右二)表示，今年是她上任後首次舉辦園遊會活動，為各年齡段的民眾帶來娛樂項...
黃敏儀(右二)表示，今年是她上任後首次舉辦園遊會活動，為各年齡段的民眾帶來娛樂項目。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀表示，今年是她上任後首次舉辦園遊會活動，除了帶來歌舞表演外，還帶來醫療與法律等健保資訊，為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目，免費發放爆米花、棉花糖與小禮品等，為各年齡段的民眾帶來娛樂項目，吸引數千民眾參與。

「秋季園遊會」邀請亞美醫師協會、皇后區檢察官辦公室與紐約勵馨婦幼關懷中心分別帶來...
「秋季園遊會」邀請亞美醫師協會、皇后區檢察官辦公室與紐約勵馨婦幼關懷中心分別帶來醫療、司法與反家暴等資訊。(記者牟蘭／攝影)

啓揚活動中心聯合主席羅維宗與活動主任明亮指，園遊會的舉辦規模每年都在增長，今年的參與機構是歷年之最，參與人數也超過5000人，豐富社區民眾生活，還邀請亞美醫師協會(CAIPA)、皇后區檢察官辦公室與紐約勵馨婦幼關懷中心分別帶來醫療、司法與反家暴等資訊。

「秋季園遊會」為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目。(記者牟蘭／攝影)
「秋季園遊會」為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目。(記者牟蘭／攝影)

啓揚基金會及WAC Lighting創辦人甘台寧，當日帶來舞蹈與歌唱表演，慶祝園遊會順利舉辦；她指，疫情爆發後，藝術團體只能通過線上表演，隨著疫情趨緩，其表演團隊已參加多場實體演出。

甘台寧(前排右二)與表演團體當日帶來舞蹈與歌唱表演，慶祝園遊會舉辦。(記者牟蘭／...
甘台寧(前排右二)與表演團體當日帶來舞蹈與歌唱表演，慶祝園遊會舉辦。(記者牟蘭／攝影)

家住在新鮮草原的張Alice當天帶著六歲的女兒與三歲的兒子前往活動現場，她說，疫情趨緩，希望孩子多與同齡人溝通，增強他們的交流能力。

市警109分局在現場維安，州參議員劉醇逸、市議員卡班(Tiffany Caban)、副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、皇后區區公所亞裔事務顧問袁敏益、皇后區地區檢察官辦公室代表邊令晶與市議員馬泰(Christopher Marte)代表黃華清等均參加當天活動支持。

「秋季園遊會」為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目。(記者牟蘭／攝影)
「秋季園遊會」為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目。(記者牟蘭／攝影)

疫情 紐約市 皇后區

上一則

皇后區健康日 推免費心理治療

下一則

3步驟判斷 天然氣洩漏不用慌

延伸閱讀

兩場敬老派對 州參議員劉醇逸提供食物、表演與禮品

兩場敬老派對 州參議員劉醇逸提供食物、表演與禮品
孟昭文籲市府買下皇后區水災房

孟昭文籲市府買下皇后區水災房
建立校園仇恨犯罪在線報告 擬立法

建立校園仇恨犯罪在線報告 擬立法
免費前列腺癌篩檢 法拉盛10月1日舉辦

免費前列腺癌篩檢 法拉盛10月1日舉辦
斯巴達勇士挑戰賽 招募亞裔健將

斯巴達勇士挑戰賽 招募亞裔健將

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

2022-09-17 14:45
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條