疫後重啟 秋季園遊會逾千人共慶

「秋季園遊會」，提供免費棉花糖、爆米花和飲料以及民族舞與合唱等現場表演，吸引5000多名社區民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 議員黃敏儀聯合啓揚基金會等，25日在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，舉辦年度「秋季園遊會」，提供免費棉花糖、爆米花以及多族裔舞蹈與合唱等現場表演，吸引5000多名社區民眾參與。

本次活動由黃敏儀辦公室、啓揚基金會、紐約市公園局、紐約市警與亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)等七機構主辦，陳麥潔明、曾翁若梅、徐氏集團、Wac Lighting與安保健康保險等60多個非營利組織與商家支持贊助，由華裔、印度裔與韓裔等藝術團體，帶來四個半小時、38個節目。

黃敏儀(右二)表示，今年是她上任後首次舉辦園遊會活動，為各年齡段的民眾帶來娛樂項目。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀表示，今年是她上任後首次舉辦園遊會活動，除了帶來歌舞表演外，還帶來醫療與法律等健保資訊，為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目，免費發放爆米花、棉花糖與小禮品等，為各年齡段的民眾帶來娛樂項目，吸引數千民眾參與。

「秋季園遊會」邀請亞美醫師協會、皇后區檢察官辦公室與紐約勵馨婦幼關懷中心分別帶來醫療、司法與反家暴等資訊。(記者牟蘭／攝影)

啓揚活動中心聯合主席羅維宗與活動主任明亮指，園遊會的舉辦規模每年都在增長，今年的參與機構是歷年之最，參與人數也超過5000人，豐富社區民眾生活，還邀請亞美醫師協會(CAIPA)、皇后區 檢察官辦公室與紐約勵馨婦幼關懷中心分別帶來醫療、司法與反家暴等資訊。

「秋季園遊會」為孩童提供充氣城堡、攀岩牆及騎小馬項目。(記者牟蘭／攝影)

啓揚基金會及WAC Lighting創辦人甘台寧，當日帶來舞蹈與歌唱表演，慶祝園遊會順利舉辦；她指，疫情 爆發後，藝術團體只能通過線上表演，隨著疫情趨緩，其表演團隊已參加多場實體演出。

甘台寧(前排右二)與表演團體當日帶來舞蹈與歌唱表演，慶祝園遊會舉辦。(記者牟蘭／攝影)

家住在新鮮草原的張Alice當天帶著六歲的女兒與三歲的兒子前往活動現場，她說，疫情趨緩，希望孩子多與同齡人溝通，增強他們的交流能力。