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助劉文健遺孀誕女 2醫生獲表彰

記者顏潔恩／紐約報導
劉文健遺孀陳佩霞在兩名醫生的幫助下，得以透過人工授精的方式誕下女兒劉安兒。圖為劉安兒與狗「安仔」。(陳佩霞提供)
劉文健遺孀陳佩霞在兩名醫生的幫助下，得以透過人工授精的方式誕下女兒劉安兒。圖為劉安兒與狗「安仔」。(陳佩霞提供)

為紀念華警劉文健而創立的「劉文健警探基金會」，日前在皇后區舉行年度籌款晚會，針對個人及團體頒發社區服務獎，其中包括成功保留劉文健精子，透過人工受孕讓遺孀陳佩霞得以孕育出女兒劉安兒的兩名醫生。

陳佩霞接受採訪時回憶道，接到丈夫的噩耗並趕到醫院時，心中有個強烈的想法，「我想要懷上丈夫的孩子」；在警員的協助下，陳佩霞聯繫上醫生斯萊格(Peter Schlegel)，當時只有很短的時間能夠完成這項程序，所幸斯萊格得以在劉文健殉職後的24小時內，將精子冷凍，成功保留劉文健的精子。

陳佩霞後來又找上韓裔醫生鍾朴(Pak Chung，音譯)；他表示，為完成人工受孕，陳佩霞開始接受幾輪痛苦的注射以增加受孕機率，「顯然那對她是非常難過且艱難的時期，但最終我們奇蹟般地創造出了劉安兒，見證她一路成長，如此地漂亮、聰慧及活潑。」

兩名醫生獲頒社區服務獎，也讓希望能擁有與丈夫愛的結晶的陳佩霞如願以償，深深感激兩人；「保留精子這個做法是紐約市警史上首例，從未發生過」，陳佩霞說，劉安兒不僅像極了丈夫，也遺傳他的風範，令她很安慰。

美國紐約華人聯合會理事長李志誠(中)因協助防疫獲頒表彰。(讀者提供)
美國紐約華人聯合會理事長李志誠(中)因協助防疫獲頒表彰。(讀者提供)

當日晚宴也頒獎給美國紐約華人聯合會理事長李志誠，其在新冠疫情期間，全力為前線人員免費提供防疫物資而獲表揚；當時身處在疫情最嚴重的階段，李志誠率領的一班義工們不辭辛勞，將數以萬計的口罩、消毒洗手液以及熱餐送到全市的醫院、警局、消防局，藉此感謝前線人員作出的防疫努力。

「劉文健警探基金會」日前在皇后區舉行年度籌款晚會。(讀者提供)
「劉文健警探基金會」日前在皇后區舉行年度籌款晚會。(讀者提供)

由於基金會成立初期便遭遇疫情，導致慈善項目有所拖延，直到今年才開始贈送治療犬給多個家庭；這項使命也是陳佩霞本身的經歷，在領養黑色的拉布拉多犬「安仔」後，得以賦予自己生命全新的意義，現在狗狗已成為家中不可或缺的成員。

陳佩霞說：「我從安仔身上得到的陪伴和保護改變了我的生命」，而與其一起長大的劉安兒，更為陳佩霞的生命增添曙光，「我要女兒記得她的父親，雖從未認識爸爸，但會通過基金會讓他的名字留存」；基金會也將成為華人與紐約市警的重要橋樑，希望能引起大眾對華社治安問題的重視。

疫情 紐約市 華人

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