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爭議仍多 紐約新選區地圖卡關

記者和釗宇／紐約報導
選區重畫委員會經投票否決新版地圖，將再次修改。(視頻截圖)
選區重畫委員會經投票否決新版地圖，將再次修改。(視頻截圖)

紐約市議員選區重畫經過多輪公聽，市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)日前發布新版選區地圖；然而，將南布碌崙部分地區畫歸史泰登島選區引起爭議，委員會22日經過投票否決新版地圖，將商討下一步舉措。

紐約市議員選區每十年重畫一次，根據2020年人口普查，紐約市新增63萬居民，其中55%是亞裔；選區重畫委員會7月發布的首版地圖引起爭議，隨後於8月舉行多場公聽會，共收到約9500份意見書，委員會根據反餽意見修改地圖，22日公布。

根據新版地圖，亞裔社區最關注的布碌崙的第43選區仍是亞裔占多數，該選區包括東日落公園、班森賀大部分地區和戴克高地部分地區，54%選民是亞裔；但目前的第47選區卻遭分割，延伸入市議員紀思庭(Justine Brannan)選區，引起第47選區市議員員李凱健(Ari Kagan)不滿。

在皇后區，委員會未採納將里士滿丘(Richmond Hill)和南歐松公園(South Ozone Park)合併為另一個亞裔占多數選區的提議；曼哈頓方面，地域廚房(Hell's Kitchen)被重新畫入統一選區，羅斯福島也重新畫歸第5選區，而非像初版時被納入皇后區。

爭議最大的是史泰登島和南布碌崙地區，初版地圖將史泰登島單獨畫出三個選區，但這不足以反應人口增減，新版地圖將第50選區延伸至南布碌崙的Fort Hamilton和巴斯海灘(Bath Beach)部分地區。

由於新版地圖爭議仍多，委員會22日以8對7票否決，支持的委員認為新版解決了初版地圖的爭議，但多數委員認為新版地圖仍將一些具有共同利益的社區切割，投反對票的八人中有七人是市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)和市長亞當斯(Eric Adams)提名的委員。

博萊利此前一直堅持史泰登島的三個選區必須位於史泰登島境內，他說，「新版地圖仍有不少問題，雖然被退回，但至少承認還有一些問題需解決。」

通過選區地圖需要九票贊成，委員會將重新修改地圖，回應反對者意見，委員會主席沃爾克特(Dennis Walcott)表示，將再次開會商討下一步，修訂地圖後再呈交市議會，送交地圖的截止日期是12月7日，明年2月7日前確定，讓參選人可以如期啟動競選活動。

新版地圖史泰登島選區引起爭議。(視頻截圖)
新版地圖史泰登島選區引起爭議。(視頻截圖)
新版地圖將南布碌崙部分地區劃歸史泰登島選區引起爭議。(視頻截圖)
新版地圖將南布碌崙部分地區劃歸史泰登島選區引起爭議。(視頻截圖)

亞裔 史泰登島 布碌崙

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