緬街「中國日」 500人載歌載舞遊行

中國日同樂慶中秋大巡遊的500多人方陣，由舞龍打頭陣，橫穿緬街，傳揚中華文化。(記者牟蘭╱攝影)

美國亞裔 文化交流總會聯合多個華人 社團於17日，在法拉盛緬街舉辦第二屆「中國日同樂慶中秋大巡遊及第五屆美國國際龍獅文化藝術節」，500多人的隊伍，由舞龍打頭陣，橫穿緬街，帶來舞獅、太極、古典舞等多項傳統文化表演，傳揚中國文化。

黃敏儀(右二)為中國日同樂慶中秋大巡遊的主辦方頒發獎狀。(記者牟蘭╱攝影)

影音來源：記者牟蘭

本次活動由美國亞裔文化交流總會、泉美國際海產貿易集團，以及多個福建社團聯合主辦，愛心基金會與安保健康保險(EmblemHealth)等協辦，活動由外族裔與華裔的舞獅團隊在鑼鼓聲中開場，500多人組成的遊行 隊伍，由舞龍打頭陣，橫穿三福大道與北方大道之間的緬街，吸引逾千人駐足觀看。

中國日同樂慶中秋大巡遊的500多人方陣，橫穿緬街，吸引千餘民眾駐足觀看。(記者牟蘭╱攝影)

美國亞裔文化交流總會會長陳愛金表示，今年的遊行與舞龍舞獅活動的參加人數比去年更多，帶來多個中國傳統表演，旨在傳播中國文化，增強華人的凝聚力，也慶祝中華人民共和國成立73周年。

美國亞裔文化交流總會創會主席曾憲威表示，參與當天活動的不僅有華裔民眾，還邀請來自上州的外族裔團體，帶來舞龍與武術表演，增加東西方文化的交流；他說，該會將繼續與紐約美華輔警協會治安巡邏隊合作，維護社區治安，並在法拉盛成立青少年社區足球訓練營，培養下一代。

中國日同樂慶中秋大巡遊的500多人方陣，由舞龍打頭陣，橫穿緬街，傳揚中華文化。(記者牟蘭╱攝影)

本次活動大會主席陳愛民表示，此次活動旨在為美中兩國搭建溝通的橋樑，促進兩國經濟、人文與科技的交流，呼籲華人團結一致，共同抵抗仇恨犯罪，創造繁榮的社區。