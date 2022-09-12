華裔退伍軍人會 華埠悼九一一

紐約華裔美國退伍軍人會11日在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。(記者和釗宇／攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠 且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一 悼念儀式，州參議員劉醇逸、市議員馬泰(Chris Marte)等民選官員及華社代表數十人出席，為九一一死難者和犧牲的救援人員致哀；與會人員呼籲抵制堵車費計畫，恢復華埠經濟，馬泰則提案要求市教育局 和市警總局統計因九一一事件受到健康影響的人員。

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。（記者和釗宇／攝影）

儀式由紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天主持，敲鐘、獻花、點燭、鳴槍、唱國歌等儀式莊嚴肅穆，為受難者和犧牲的救援人員哀悼致敬；伍元天表示，九一一事件讓當時曼哈頓人口最為稠密的華埠社區受到極大影響，「滿天全是煙塵，很長一段時間人們無法工作，經濟受到衝擊，損害健康。」

退伍軍人會副主席謝國寶呼籲反對堵車費計畫。（記者和釗宇／攝影）

退伍軍人會副主席謝國寶則表示，九一一事件不僅讓華埠的經濟受到長期傷害，最近兩年的新冠疫情和仇亞犯罪也讓華埠遊客減少，許多小商家難以為繼；他表示，就在疫後恢復將開始時，州府又要推行堵車費計畫，這將影響周邊居民來華埠的意願。

馬泰則表示，他已在市議會提案，要求市教育局和市警總局，對九一一事件發生時在世貿中心周圍的學生、教職員工、警察、志願者進行詳細統計。（記者和釗宇／攝影）

馬泰則表示，已在市議會提案，要求市教育局和市警總局，對九一一事件發生時在世貿中心周圍的學生、教職員工、警察、志願者進行詳細統計；大量證據表明，許多居民、工人、學生和應急人員，因為吸入有毒物質而罹患癌症和呼吸疾病，市府應通過該報告確認援助對象，提供必要的資源。

紐約華裔美國退伍軍人會11日在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。(記者和釗宇／攝影)