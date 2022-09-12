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911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

華裔退伍軍人會 華埠悼九一一

記者和釗宇／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會11日在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。(記者和釗宇／攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會11日在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。(記者和釗宇／攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式，州參議員劉醇逸、市議員馬泰(Chris Marte)等民選官員及華社代表數十人出席，為九一一死難者和犧牲的救援人員致哀；與會人員呼籲抵制堵車費計畫，恢復華埠經濟，馬泰則提案要求市教育局和市警總局統計因九一一事件受到健康影響的人員。

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一...
紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。（記者和釗宇／攝影）

儀式由紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天主持，敲鐘、獻花、點燭、鳴槍、唱國歌等儀式莊嚴肅穆，為受難者和犧牲的救援人員哀悼致敬；伍元天表示，九一一事件讓當時曼哈頓人口最為稠密的華埠社區受到極大影響，「滿天全是煙塵，很長一段時間人們無法工作，經濟受到衝擊，損害健康。」

退伍軍人會副主席謝國寶呼籲反對堵車費計畫。（記者和釗宇／攝影）
退伍軍人會副主席謝國寶呼籲反對堵車費計畫。（記者和釗宇／攝影）

退伍軍人會副主席謝國寶則表示，九一一事件不僅讓華埠的經濟受到長期傷害，最近兩年的新冠疫情和仇亞犯罪也讓華埠遊客減少，許多小商家難以為繼；他表示，就在疫後恢復將開始時，州府又要推行堵車費計畫，這將影響周邊居民來華埠的意願。

馬泰則表示，他已在市議會提案，要求市教育局和市警總局，對九一一事件發生時在世貿中...
馬泰則表示，他已在市議會提案，要求市教育局和市警總局，對九一一事件發生時在世貿中心周圍的學生、教職員工、警察、志願者進行詳細統計。（記者和釗宇／攝影）

馬泰則表示，已在市議會提案，要求市教育局和市警總局，對九一一事件發生時在世貿中心周圍的學生、教職員工、警察、志願者進行詳細統計；大量證據表明，許多居民、工人、學生和應急人員，因為吸入有毒物質而罹患癌症和呼吸疾病，市府應通過該報告確認援助對象，提供必要的資源。

紐約華裔美國退伍軍人會11日在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼...
紐約華裔美國退伍軍人會11日在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。(記者和釗宇／攝影)

紐約中華公所主席曾偉康、美東聯成公所主席梁漢本、台山寧陽公會主席伍健平、華埠共同發展機構(Chinatown Partership)行政總裁陳作舟等數十名社區人士出席活動。

伍元天表示，九一一事件讓當時曼哈頓人口最為稠密的華埠社區受到極大影響。（記者和釗...
伍元天表示，九一一事件讓當時曼哈頓人口最為稠密的華埠社區受到極大影響。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一...
紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前舉行九一一悼念儀式。（記者和釗宇／攝影）

華埠 九一一 教育局

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