全美黃氏宗親會 第27屆懇親大會

黃氏宗親會第27屆懇親代表大會。(宗親會提供)

全美黃氏宗親會第27屆懇親代表大會10日在休斯頓中國城舉行，為期三天的，包括舉行祭祖典禮，及六次會議。大會投票 一致通過，不承認去年8月鬧雙胞產生各兩名正副總長。

紐約共14名代表出席。總長們表示，3月下旬，四名總長接到總會通知至舊金山討論族譜，結論四人當中三人去，一人認為不應該去，當時並通過五項決議。2020年自疫情轉趨嚴重後，總會取消選舉，在任者獲延任一年。其時有人承認選舉時自行產生正副總長，並要正式就職，要相關人士卸任，並致信各媒體。有些宗親會指當時出現225票投給同一人，但事實上該宗親會未必有225名成員。4月22日再開會時，回歸理事會運作，但很多宗親會一次都沒參加，指黃宏達總長想控制總會。

總長們表示，總會無權干涉各埠宗親會作法，但有權監察如何運作。這些不恰當的運作成了各僑團的笑話，認為黃氏宗親會內鬥，名聲受損。

會議一致認為三年一次的全美理事大會是最高的權力機關，並投票決議去年8月選出的四名正副總長不合章程，因其對章程有誤解，四名當事人也不能再以正副總長身分代表總會，獲會上62人支持，四票反對。