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全美黃氏宗親會 第27屆懇親大會

紐約訊
黃氏宗親會第27屆懇親代表大會。(宗親會提供)
黃氏宗親會第27屆懇親代表大會。(宗親會提供)

全美黃氏宗親會第27屆懇親代表大會10日在休斯頓中國城舉行，為期三天的，包括舉行祭祖典禮，及六次會議。大會投票一致通過，不承認去年8月鬧雙胞產生各兩名正副總長。

紐約共14名代表出席。總長們表示，3月下旬，四名總長接到總會通知至舊金山討論族譜，結論四人當中三人去，一人認為不應該去，當時並通過五項決議。2020年自疫情轉趨嚴重後，總會取消選舉，在任者獲延任一年。其時有人承認選舉時自行產生正副總長，並要正式就職，要相關人士卸任，並致信各媒體。有些宗親會指當時出現225票投給同一人，但事實上該宗親會未必有225名成員。4月22日再開會時，回歸理事會運作，但很多宗親會一次都沒參加，指黃宏達總長想控制總會。

總長們表示，總會無權干涉各埠宗親會作法，但有權監察如何運作。這些不恰當的運作成了各僑團的笑話，認為黃氏宗親會內鬥，名聲受損。

會議一致認為三年一次的全美理事大會是最高的權力機關，並投票決議去年8月選出的四名正副總長不合章程，因其對章程有誤解，四名當事人也不能再以正副總長身分代表總會，獲會上62人支持，四票反對。

出席本屆懇親代表大會各埠包括舊金山、屋崙、二埠、市作頓、羅省、斐士邦、西雅圖、丹佛、鳳凰城、休斯頓、新奧爾良、波士頓、紐約、芝加哥、緬城，共64人。六名大會元老團主持人包括立輝元老團主席(波士頓)、有為元老(屋崙)、美西總長傑宗(屋崙)、美東總長宏達(紐約)、立仁主席(芝加哥)、美東副總長國銘(芝加哥)。

大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)
大會現場。(黃氏宗親會提供)

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