從慶中秋看傳承華人美德

市長官邸中秋慶典。(市府視頻截圖)

中秋節，因為有美食、美景、豐收、家庭團圓，加上嫦娥傳說等多重附加意義，被華人 視為春節之外，最重要的節慶及文化象徵之一。在社區分送月餅，動輒以百盒計；號稱上百社團齊聚的宴會，互相捧場、比面子，屬人之常情。但吃吃喝喝、拉布條拍大合照，卻說是宣揚傳統文化？有時還真讓人搔頭。對了，活動總少不了民俗表演、舞獅子討吉利一類的文化元素，算是有沾到邊。

當然，只要有群眾，政客們總不忘趁機再次誇耀自己對亞裔 的貢獻與重視，參加社團活動，動輒高喊「我愛華人」。我愛華人？這聽來多麼諷刺。華社治安惡化，仇視亞裔的犯罪有增無減，暴徒動輒高喊「華人是人渣」、「我恨華人」，真的只憑「我愛華人」這句話，就能讓人忘記現實？

華埠 的遊民所爭議，隨時可能與市府對簿公堂，不確定有多少居民，相信市長真的愛他們。皇后區貝賽等優秀學區，家長、學委會已聯名抵制市府的高中抽籤入學政策。今年中秋適逢開學，許多八、九年級學生，及他們的父母，可能也沒啥心情隨政客共舞。

市長近日進出華人酒樓，忙碌地與一些社團人士合影，貌似各有所圖。在官邸舉辦中秋慶典，謝絕媒體進入，不確定究竟哪些「亞裔代表」受邀入場。但在現場，台下眾人高舉手機，把政客當神一樣搶拍，也不知這是哪種過節習俗。而不想被他當成亞裔文化「擺飾」的一些華裔民選官員，雖給面子出席，但面露尷尬笑容，拍合照時也盡量保持距離。這倒是讓人想起一項傳統美德，孔子說的「君子和而不同 」。

(紐約客談，每周二至周六見報)