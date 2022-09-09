紐約縮班案簽署 延到明年實施

霍楚(左)與亞當斯就實施公校班級減少人數，達成共識。圖為兩人日前出席紐約州財政會議。(州長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)與市長亞當斯 (Eric Adams)就縮小班級規模的法案達成協議，要求紐約市 公校的班級人數上限，根據不同年級縮減到20至25人，但推遲一年實施，並順延至2028年達成目標；霍楚8日簽署該法案，亞當斯也並未再表示反對。

目前，紐約市公校班級的人數上限為30至34人，不同年級的上限不同；但州議會6月通過縮減班級規模的法案，並將該法案與延長市長公校控制權法案捆綁通過；市府和市教育局此前一直呼籲州府不要實施此政策，因為縮小班級規模需要額外預算；市教育總監班克斯(David Banks)此前表示，縮減班級將導致小學每年多花5億元，該政策根本沒有資金保證。

霍楚最終和亞當斯達成協議，延長縮減班級政策的實施期限；霍楚在一份聲明中表示，雖然原法案要求的是2027年9月之前完成，但州府已與州議會達成協議，將完成日期延後至2028年9月；因此，經過修改後的法案，縮減班級從2023年9月再開始執行。

亞當斯並未再對霍楚簽法表達批評，而是強調縮減班級政策可以推遲執行；他在聲明中表示，「感謝霍楚在該法案上的合作，因為這項法案是去年州議會會期最後時刻才通過，尤其是延長執行時間，期待與州府各方合作，確保紐約市公校學生的成功所需。」

提出該法案的州參議員劉醇逸肯定霍楚簽署該法案，並表示亞當斯擔憂的資金問題並不存在，因為州府此前已經增加針對紐約市的教育撥款，「紐約市將每年收到16億元的州府撥款用於縮減班級人數，同時必須停止所謂『沒有資金保證』的說辭，去辦事情辦成就好了。」

市教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)也表示，一些研究已經表明，小班教學對學生益處更大，「幾十年來，紐約市的家長和學生一直在爭取縮小班級規模，現在終於可以慶祝。」

教師聯合工會預計，在五年的過渡期中，紐約市公校每年需多招2000名教師，才能完成縮減班級規模，預計每年將多花2億元，完全實施後，每年的支出會比目前多10億元。