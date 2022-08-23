紐約州解除學校防疫 無症狀、密接者無需隔離

州府的學校防疫新規，依循聯邦疾病防治中心的最新指南。(Getty Images)

繼聯邦疾病防治中心 (CDC)本月初大幅鬆綁新冠防疫 措施後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日宣布，在新學年將解除公校的防疫規定，班上若有同學感染，其餘無症狀的學生無需隔離或進行新冠檢測 後才能到校，若有學生成為密切接觸者，也無需居家隔離。

霍楚表示，有學生確診就將全班隔離的日子已結束，當班上有學生檢測呈陽而其他孩子並無相應症狀時，他們仍可戴口罩在校上課，但有症狀及確診者仍應依規定隔離。

此外，成為密切接觸者的學生若無症狀，也無須再自我隔離，9月8日開學後，校方也不再對學生進行隨機的校園檢測，不過將在開學日起，將為每名學生逐一進行核酸檢測以確保安全。

此次州府的學校防疫新規，依循聯邦疾病防治中心日前發布的最新防疫指南，強調個人注意防疫即可，學校等機構無須再採取防疫措施，不用嚴守六呎社交距離，也無須再測量健康師生的體溫，密切接觸者也無需再居家隔離。

霍楚對此表示，依循聯邦疾病防治中心建議大幅鬆綁，是因為疫前少見的自殺率、憂鬱症及心理健康問題，疫期在許多孩子身上出現，「令人深感不安」。

紐約市教育局上周也發布全市公校下學年的防疫新規，取消每日填寫健康檢查表(Daily Health Screener)以及隨機進行校內核酸篩檢兩項規定，另一方面，曾經嚴格的口罩令雖不再適用，但市教育局仍「強烈建議」在人員密集及高風險傳播場所，學生能主動戴口罩。

針對州府宣布解除學校防疫，市長亞當斯(Eric Adams)22日表示「全面支持」，他說鑑於新冠病例持續走低，鬆綁是正確的抉擇，將與市健康與心理衛生局確保孩子們得到最好的保護。

州府相關規定：https://coronavirus.health.ny.gov/schools-youth。市府相關規定：https://on.nyc.gov/3R7mTzH。