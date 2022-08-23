我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

紐約州解除學校防疫 無症狀、密接者無需隔離

記者鄭怡嫣／紐約報導
州府的學校防疫新規，依循聯邦疾病防治中心的最新指南。(Getty Images)
州府的學校防疫新規，依循聯邦疾病防治中心的最新指南。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)本月初大幅鬆綁新冠防疫措施後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日宣布，在新學年將解除公校的防疫規定，班上若有同學感染，其餘無症狀的學生無需隔離或進行新冠檢測後才能到校，若有學生成為密切接觸者，也無需居家隔離。

霍楚表示，有學生確診就將全班隔離的日子已結束，當班上有學生檢測呈陽而其他孩子並無相應症狀時，他們仍可戴口罩在校上課，但有症狀及確診者仍應依規定隔離。

此外，成為密切接觸者的學生若無症狀，也無須再自我隔離，9月8日開學後，校方也不再對學生進行隨機的校園檢測，不過將在開學日起，將為每名學生逐一進行核酸檢測以確保安全。

此次州府的學校防疫新規，依循聯邦疾病防治中心日前發布的最新防疫指南，強調個人注意防疫即可，學校等機構無須再採取防疫措施，不用嚴守六呎社交距離，也無須再測量健康師生的體溫，密切接觸者也無需再居家隔離。

霍楚對此表示，依循聯邦疾病防治中心建議大幅鬆綁，是因為疫前少見的自殺率、憂鬱症及心理健康問題，疫期在許多孩子身上出現，「令人深感不安」。

紐約市教育局上周也發布全市公校下學年的防疫新規，取消每日填寫健康檢查表(Daily Health Screener)以及隨機進行校內核酸篩檢兩項規定，另一方面，曾經嚴格的口罩令雖不再適用，但市教育局仍「強烈建議」在人員密集及高風險傳播場所，學生能主動戴口罩。

針對州府宣布解除學校防疫，市長亞當斯(Eric Adams)22日表示「全面支持」，他說鑑於新冠病例持續走低，鬆綁是正確的抉擇，將與市健康與心理衛生局確保孩子們得到最好的保護。

州府相關規定：https://coronavirus.health.ny.gov/schools-youth。市府相關規定：https://on.nyc.gov/3R7mTzH。

防疫 聯邦疾病防治中心 檢測

上一則

一場音樂劇 促成2華少跨州合作為亞裔發聲

延伸閱讀

紐約州長宣布解除學校防疫 密接者無需再居家隔離

紐約州長宣布解除學校防疫 密接者無需再居家隔離
紐約州23日初選 50歲以上鐵票族最關心3議題

紐約州23日初選 50歲以上鐵票族最關心3議題
日媒分析：日相岸田染疫凸顯兼顧防疫與經濟相當困難

日媒分析：日相岸田染疫凸顯兼顧防疫與經濟相當困難
紐約州明日初選 投票須知網路查詢

紐約州明日初選 投票須知網路查詢
張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

2022-08-21 07:41
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)

農曆年遇周末 公校校曆剔除

2022-08-20 07:43

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號