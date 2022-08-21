白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

不少網路內容創作者介紹曼哈頓華埠 中餐廳的廉價美食 ，希望透過網路影響力協助餐館復甦，但近日在短視頻平台TikTok上，一名白人男子在「我在紐約窮困潦倒時吃什麼」為題的視頻中，介紹華埠一間餃子 館時說：「一元五個餃子，我聽說餃子餡是老鼠肉做的」，引起爭議。

通貨膨脹的今天，華社的廉價美食成為了眾多內容創作者的話題，希望透過網路幫助餐館生意復甦，也向更多人介紹平民小吃；不過該TikTok用戶名@brettconti、原名孔蒂(Brett Conti)的白人男子的影片，卻遭到網友批評，有網友在下方評論，「老鼠肉都吃的這麼香，不愧窮瘋了。」

孔蒂為全職的YouTube視頻博主，也是服裝品牌「Fortune New York」的創始人；根據品牌網站介紹，該品牌宗旨在「讓世界變得更美好」。

在視頻中，孔蒂將位於華埠茂比利街(Mulberry St.)的「京津有味」餃子館說成是自己「在紐約破產時的生存方式」，談到六年前他經常光顧這家店，「那時一元可以買五個餃子」。

在走向餐廳的入口時，孔蒂指著餐廳招牌說，「這個絕對是黃色的，現在它有點褪成棕色了。」隨後還添加了一個「噁心」的表情符號；然後他拍攝了貼在窗戶上的價目表，說：「從前一元的餃子，如今已經漲到了兩元，通貨膨脹是真的伙計們。」

隨後孔蒂帶著打包出來的餃子，坐在哥倫布公園前品嚐；「老實說，還不錯。我以前聽說它們的肉餡是用老鼠做的，但味道很好。」

孔蒂的服裝品牌下有許多包含亞裔文化元素的產品，包括一款印有櫻花圖案的「黑色東方連帽衫」、帶有中餐打包盒樣式的「外賣襪子」，以及印有招財貓(maneki-neko)的「好運Tee」。

結合他在視頻中的言論，該視頻引起了大批網友的憤怒，稱其為「吃飽了罵廚子」，借鑑他國文化發橫財，卻絲毫不懂尊重。

有網友評論稱，「老鼠肉都吃的這麼香，不愧是以前窮瘋了」；也有網友對其言論感到失望，「我希望美國的食物也能有這樣廉價的刻板印象；為什麼人們從不說，漢堡肉餅是馬肉，熱狗腸是蝙蝠肉？這在某種層面上就是偏見。」