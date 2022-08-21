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華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

記者張晨／紐約報導
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠街頭20日遊客絡繹不絕，位於茂比利街(Mulberry St.)的「京津有味」餃子館內也如往常一樣擠滿了外族裔食客；日前有內容創作者在網路上稱其餃子是用「老鼠肉」，在廚房忙碌的夫妻店主甄振培和譚艷娟說：「經營這家餃子館已有20年，疫情都挺過了，勤懇攢下的老口碑不怕詆毀。」

甄振培聽到記者來訪才知有人說自己的餃子是「老鼠肉」，他站在開放廚房中，櫃台外等待的食客也沿著櫃台圍成了一圈；「不管是從前還是現在，20年了，我一直都是做熟客生意；從餡料準備到親手包製，所有進出的人都能看到。」

老闆娘譚艷娟則忙著將一盤盤還在冒著熱氣的餃子遞給食客，她說，「疫情開始後我們只關門了三個月，復工開始我們第一批就開門了，因為要養家、交租和支付員工薪水，一周七天開門，從不敢懈怠。」

對於自家餃子店遭到外族裔網紅指是用「老鼠肉」，夫妻二人說，不懂、也不願去猜視頻拍攝者的用意，「也許要流量，要緊貼話題才能夠吸睛」；但他們作為業者，每天早上都有新鮮肉類蔬菜配送，速凍的餃子從不賣給堂食的顧客，「每天都是包多少賣多少。」

從千禧年初從北京朋友手裡接下了這個餃子館到現在，「疫情前我們做上班族，現在很多人居家辦公，基本就靠遊客」；甄振培說，「有人來拍視頻做宣傳，我們非常感謝，不管是出於何種目的；我做了一輩子餐館，也不懂得什麼是行銷，只能是每天都做好一樣的活罷了。」

夫妻二人說，很少關注主流社交動態，偶爾也就聽到兒子和他們分享一些博主拍攝的美食視頻，博他們一笑；但他們想要食客明白，中餐廳以量大實惠著稱，「這是華裔移民到這個陌生地紮根的初心，但不代表可以將一切與廉價、骯髒的用料畫上等號。」

廚房內加工、手作、烹飪，食客都能 一目了然。(記者張晨／攝影)
廚房內加工、手作、烹飪，食客都能 一目了然。(記者張晨／攝影)

餃子 疫情 北京

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