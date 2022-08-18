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紐約客談／非法移民安置無解 市民承擔後果

紐約客談

為緩解大批湧入德州的中南美洲尋求政治庇護的移民，包括紐約市在內的庇護城市，近日容納上千名移民，市長承諾提供所有移民收容場所，但恐更加劇疫情後就逐日漸惡化的遊民問題，導致系統不堪負荷，最後的後果，仍是要市民承擔。

為了要求拜登總統解決邊境非法移民問題，德州州長將這些無證客大量往紐約市等東岸城市送，紐約市作為一個庇護城市，只能被迫接受這些移民；市長除租酒店提供住處，還得將他們送到收容所內，令市社會服務局(Department of Social Services)頭痛。

紐約市的遊民問題積弊已久，雖說無證移民與遊民本質不相同，但在疫情後為解決該問題，前任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布在包括華社等社區興建遊民所，已經讓社區反彈，如今又有更多人等待政府安置，社區要如何承擔更重的重擔？

紐約中華公所顧問于金山說，現今美國移民政策，貌似政府更重視非法移民，但境外有100多萬名合法移民在等待移民局的批准，再加上疫情間移民局停擺、移民案件積壓嚴重，如今大批非法移民湧入，不但對這些合法申請者不公平，更會將有限的資源占走。

面對著大批的無證客，長期作為庇護城市的紐約市也無法一夕之間改變過去政策，拒絕接收這些尋求政治庇護的移民，但在市長要求聯邦伸出援手的同時，仍是須按時繳稅、奉公守法的市民們，得被迫承擔政治角力下的後果。

非法移民 紐約市 庇護

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