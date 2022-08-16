鋰電池釀火災奪5命 紐約市府機關擬禁放電單車電池

電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

根據市消防局的最新數據，電單車鋰電池充電不當，今年已造成126起火災，五人喪生，華社亦曾發生多起相關的火警，市房屋局(NYCHA)15日表示，正考慮禁止在全市政府樓 內存放電單車及鋰電池，市議員也計畫推動相關立法，禁止使用二手及翻新電池。

市消防局的統計顯示，今年已有126起火災由電單車鋰電池引起，導致五人喪生與79人受傷，比去年及前年全年分別增加22起及82起；華社亦有不少相關火警，今年6月底，布碌崙 (布魯克林)六大道交57街一處三層商住樓宇因一樓電單車行起火而遭祝融，造成11人受傷；5月初，布碌崙八大道民宅失火，數十戶華裔居民受災，疑因底樓雜貨店的電單車電池故障導致；3月中，在法拉盛 延燒數小時才撲滅的五級大火，也疑與電單車鋰電池的爆炸相關。

對此，市房屋局正考慮修改住房管理條例，禁止在政府樓內存放電單車、鋰電池及燃氣動力車輛(Gas-Powered Vehicles)，也禁止住戶在樓內對車輛充電，保障所有住戶的安全。

不過以市議員高步邇(Gale Brewer)為首的議員，認為「一刀切」的禁令並非良策，他們呼籲市府機構在保護住戶安全的同時，也應考慮每天使用電單車通勤的民眾，制訂兩者兼顧的政策。此外，她也正在推動禁止使用電單車二手及翻新電池的立法，「使用這些電池，將有更大的危機」。

目前，就政府樓內不得存放電單車及鋰電池的新規，市房屋局正徵求公眾意見，民眾可在9月6日前將意見書通過電郵發送至[email protected]，新規若生效，政府樓住戶需在10月15日前將電單車或鋰電池移走。