紐約經濟回到疫前3/4 房市復原

多項指標顯示，全市經濟已恢復至疫前約72％，房屋銷售則完全回歸疫前水平。(投資百科網站提供)

新冠疫情 爆發兩年多，投資百科網站(Investopedia)聯合NY1電視台公布最新「紐約市 復甦指數 」(New York City Recovery Index)，指全市經濟已恢復至疫前的四分之三水平，房屋銷售則完全回歸。

該指數監控多項指標，包括新冠住院率、失業率、房屋銷售率、租屋空置率、地鐵乘客量、餐館預定量等，滿分100分，定期評分。

最新報告顯示，截至7月30日，紐約市整體為72分，主要拉分項為失業率(依舊超過2019年水平)，其餘指標均朝正向發展。

疫情方面，紐約市新冠住院率持續六周上升後，近期續兩周下滑。根據市衛生局報告，全市完全接種率繼續上升，達79.2%。

房屋銷售恢復至疫情前水平。截至7月30日的一周內，全市共售出484套房產，高於疫情爆發前一周同期的434套；房屋銷量滾動平均值也比疫情前高11.6%。布碌崙(布魯克林)銷量比疫情前高17.3%，皇后區和曼哈頓分別高8.5%和5.4%。

租房市場不如6月積極，仍落後疫情前水平。同樣是截至7月30日的一周內，全市空置租屋有1萬5757處，疫前同期為數千個單位。各區租房市場態勢也不平均，布碌崙空置率下降3.3.%，曼哈頓1.3%，而皇后區上升2.8%。

更多人回歸餐館，預定量也提升，即使仍比疫情前的基線低37.7%，但已恢復疫前三分之二。搭地鐵出行的人流量約每天270萬人次，為疫情爆發前一周的60%左右。

整體指數中得分最低為失業率，在最近幾周內，查詢失業救濟金的比率比疫情爆發前一周高14%，申請失業救濟金的人數也較疫情前高。

報告原文：https://www.investopedia.com/new-york-city-nyc-economic-recovery-index-5072042。