第10選區競爭白熱化 利華娜、高德曼互嗆

高德曼競選團隊表示，利華娜的財務報告顯示投資軍工和槍枝製造商，她卻呼籲禁槍。(記者和釗宇／攝影)

距離紐約州國會議員初選僅剩兩周，第十選區選戰白熱化；川普彈劾案前檢察官 高德曼(Dan Goldman)9日指民調領先的市議員利華娜(Carlina Rivera)虛偽，財務報告顯示有投資 軍工和槍枝製造商，卻呼籲禁槍；利華娜團隊反擊，高德曼作為民主黨 人卻投資右翼媒體，同時也投資軍工和石化能源股。

根據利華娜的財務報告，她投資iShares美國太空和防務指數型基金，該基金投資的企業包括軍火商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、Northrop Grumman以及槍械製造商史Smith & Wesson和Sturm Ruger。

高德曼的競選發言人坎特(Simone Kanter)表示，「紐約民眾已厭倦民選官員的謊言，選民應選出正直而有新想法的人，而不是為了當選不擇手段的交易型政客。」

利華娜競選團隊稱，利華娜投資其實是在其丈夫名下，投資總額僅3300元；而且，利華娜競選團隊此前指控，根據高德曼投資洛克希德馬丁、雪佛龍(Chevron)、右翼媒體福斯新聞的母公司新聞集團(News Corp.)等，且他在新聞集團的投資額達1萬5000元。

高德曼在亞太裔投票聯盟(APA Voice)8日舉行的政見會上表示，他一直呼籲聯邦通訊委員會(FCC)取消福斯新聞的開播執照；他說，自己並不直接操作投資，而是由投資經理代管，「我在擔任聯邦檢察官起訴華爾街大銀行時，也有投資相關被起訴的銀行，這只是對經理人的信任；如果當選，將全力支持禁止國會議員交易股票的法案，因為這會有操守問題。」