4匪砸搶布朗士珠寶店 36秒劫走215萬

四嫌白日砸搶珠寶店。(市警局提供)

紐約市再發生店家遭砸搶事件，四名歹徒光天化日進入一間珠寶店，用錘子砸碎珠寶櫃，30秒內搶走價值215萬的高級珠寶後逃逸，市警公布嫌犯作案照片與視頻，呼籲知情民眾提供線索。

視頻：市警局提供

警方指，5日(周五)下午2時38分，在布朗士 區福特漢姆高地(Fordham Heights)韋伯斯特(Webster Ave)大道近東福特漢姆路(E Fordham Road)的一家珠寶店外，一名男子佯裝顧客，店員為他按開大門，隨後該男子擋住大門，讓三個名蒙面同夥入內，其中一人用錘子砸碎珠寶陳列櫃，其餘三人則取出放置大量鑽石飾品的托盤，放入袋中逃走，36秒過程搶走215萬元價值的珠寶，作案過程中無人員傷亡。

隔壁眼鏡店的店員表示，這很噁心，36秒鐘，光天化日之下，他們打劫了整個店，但對於在福特漢姆高地的工作的人來說，不能說這很平常，但確實經常發生，現在隔壁發生這樣的事，也不驚奇。

也有人指，保險 公司將理賠，但在布朗士的店內存放高價值珠寶？不確定哪家保險公司願意照單全收。

市警公布四嫌的作案照片與視頻，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。