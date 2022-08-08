我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

4匪砸搶布朗士珠寶店 36秒劫走215萬

記者鄭怡嫣／紐約報導
四嫌白日砸搶珠寶店。(市警局提供)
四嫌白日砸搶珠寶店。(市警局提供)

紐約市再發生店家遭砸搶事件，四名歹徒光天化日進入一間珠寶店，用錘子砸碎珠寶櫃，30秒內搶走價值215萬的高級珠寶後逃逸，市警公布嫌犯作案照片與視頻，呼籲知情民眾提供線索。

視頻：市警局提供

警方指，5日(周五)下午2時38分，在布朗士區福特漢姆高地(Fordham Heights)韋伯斯特(Webster Ave)大道近東福特漢姆路(E Fordham Road)的一家珠寶店外，一名男子佯裝顧客，店員為他按開大門，隨後該男子擋住大門，讓三個名蒙面同夥入內，其中一人用錘子砸碎珠寶陳列櫃，其餘三人則取出放置大量鑽石飾品的托盤，放入袋中逃走，36秒過程搶走215萬元價值的珠寶，作案過程中無人員傷亡。

隔壁眼鏡店的店員表示，這很噁心，36秒鐘，光天化日之下，他們打劫了整個店，但對於在福特漢姆高地的工作的人來說，不能說這很平常，但確實經常發生，現在隔壁發生這樣的事，也不驚奇。

也有人指，保險公司將理賠，但在布朗士的店內存放高價值珠寶？不確定哪家保險公司願意照單全收。

市警公布四嫌的作案照片與視頻，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

擋住珠寶店大門的嫌犯。(市警局提供)
擋住珠寶店大門的嫌犯。(市警局提供)

布朗士 保險 手機

上一則

連毆頭部 下東城亞裔男遭仇恨攻擊

下一則

非裔民權領袖傑克遜 挺紐約公校加入亞太裔課程

延伸閱讀

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者
房屋法拍率飆 專家疑數據有誤

房屋法拍率飆 專家疑數據有誤
校車翻覆事件 MTA華裔員工救人獲表彰

校車翻覆事件 MTA華裔員工救人獲表彰

選區重畫 市議長稱有失公平 布碌崙大量西語裔被拆散

選區重畫 市議長稱有失公平 布碌崙大量西語裔被拆散
布朗士華女遭槍殺焚屍 2嫌照片曝光

布朗士華女遭槍殺焚屍 2嫌照片曝光

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

2022-08-06 16:47

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高