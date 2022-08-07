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闊別2年 中國駐紐約總領事 為中華之夜開球

記者牟蘭／紐約報導
闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之夜」系列活動。(記者牟蘭／攝影)
闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之夜」系列活動。(記者牟蘭／攝影)

闊別兩年，美中友好協會(SAFA)聯合紐約大都會棒球隊(Mets)6日晚，在花旗球場(Citi Field)舉辦第13屆「中華之夜」系列活動，中國駐紐約總領事黃屏為球賽開球，現場播放中國兵馬俑、長城與故宮博物院等圖片與視頻，帶來印有袁熙坤創作的「虎」牌限量版紀念帽，讓與會觀眾感受中華文化。

闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之...
闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之夜」系列活動。(記者牟蘭／攝影)

本屆「中華之夜」的主題為「中西方文明交匯，傳遞穿越時空的文化力量」，由美中文化藝術基金會總裁李麗主持，現場展示兵馬俑、長城、故宮博物院與河南洛陽龍門石窟等圖片與視頻，還帶來中國書法、功夫等表演。

黃屏表示，這是他第二次為棒球開球，2019年他在「中華之夜」投出第一球，也是他的人生中首次投球，之後與親友分享這次難忘的經歷；他說，華夏文明有5000年的歷史，孕育了中國人民，傳承精神與物質的寶藏，希望此次活動讓更多民眾了解不同文化。

闊別兩年，黃屏(左)為第13屆「中華之夜」開球。(記者牟蘭／攝影)
闊別兩年，黃屏(左)為第13屆「中華之夜」開球。(記者牟蘭／攝影)

紐約大都會棒球隊高級副總裁瑞克(John Ricco)表示，大都會棒球隊自2012年起舉辦系列活動，慶祝多元文化，「我們的目標不僅是帶來棒球比賽，還希望讓球迷學習不同文化」；他介紹，當天比賽帶來藝術家袁熙坤創作的「虎」牌限量版紀念帽，以慶祝虎年及中華文化。

闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之...
闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之夜」系列活動。(記者牟蘭／攝影)

美中友協的會長張錦平表示，「中華之夜」系列旨在分享中華文明，中華文化是中華民族獨特的精神標誌，是維繫全世界華人的精神紐帶；他說，美中都是體育大國，期盼用兩個國家的共同語言，推動雙方了解不同族裔的文化傳統。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，他曾在浙江大學讀書，深知學習多元的文化與當地的風俗重要性；他說，雖然西方與東方在地理上被分割，但文化緊密相連。

闊別兩年，黃屏(白衣者)為第13屆「中華之夜」開球。(記者牟蘭／攝影)
闊別兩年，黃屏(白衣者)為第13屆「中華之夜」開球。(記者牟蘭／攝影)

紐約州長副幕僚長孫雯與市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉分別帶來州長與市長的賀信，中國駐紐約副總領事錢進、國際刑案鑑識專家李昌鈺與夫人蔣霞萍、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩、美國中國總商會會長兼美國中國銀行行長胡威與市議員黃敏儀代表等均出席活動。

闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之...
闊別兩年，美中友好協會聯合紐約大都會棒球隊6日晚，在花旗球場舉辦第13屆「中華之夜」系列活動。(記者牟蘭／攝影)

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