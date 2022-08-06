紐約客談／倒數30天開學 燃不完的教育政治戰

距離紐約市公校 秋季開學只剩一個月，但市長、市教育局 、市議會、州高等法院對於削減教育經費的「政治戰火」卻愈燃愈旺，直接被波及本該被服務的無辜學生們，正在為新學期打算的校長仍不清楚開學前的最終預算 結果，只能保守做最壞打算，裁掉老師並取消學生喜愛的教學項目。

由於教育預算一切仍是未知，布碌崙(布魯克林)日落公園503小學校長德莫斯(Nina Demos)，正在法官的新裁決和市府的新上訴之間頭痛不已，「不知道接下來會發生什麼，或許開學前突然得到很多經費，又或許會突然被砍掉經費，現在很迷茫。」

德莫斯一個月前被通知撥款減少20%，為此她不得不砍掉三個班級，裁了幾名教師，並將學生喜愛的一些課外學習輔導班(例如舞蹈班)暫停；在縮減人力和項目後，懸在那裡的教育經費案，就算事後錢又補上，校長們還能如何補救。

頭痛的不僅僅是學校，全市財政官員也在迷茫，在高院推翻市府削減公校預算決策後，恐將導致紐約市整體財政計畫失衡，因為新判決意味著給近1600所公校中的四分之三突然增加預算，剩餘學校的經費則將被削減，但一切隨著市府上訴又可能再變卦。

財政部門在分析中發現，削減經費後，各校平均需要在教師和教學項目中減少8%，家長們如實繳稅，但孩子卻享受不到足夠的教師，只能眼睜睜看著老師被解雇，喜愛的藝術和教學項目被取消。

如今市府堅持上訴，也讓一切更加不穩定，就想問一句：「這種決策的動機，真的是為學生好嗎？」

(紐約客談，每周二至周六見報)