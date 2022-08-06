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涉殺華裔外賣郎兇嫌聆訊前自盡 留下「這是我的死亡宣言」稱無罪

記者牟蘭／紐約報導
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，缺席5日的聆訊，他的代表律師當天在庭上指，保釋在家候審的被告在聆訊前飲彈自盡，留下遺書否認因酸甜醬殺害嚴志文；法官侯頓(Kenneth C. Holder)定於下周完成對被告的死因檢測

赫希5日缺席聆訊，他的代表律師赫恩(前排左)與艾達拉前排(右)證實他當日上午飲彈...
赫希5日缺席聆訊，他的代表律師赫恩(前排左)與艾達拉前排(右)證實他當日上午飲彈自盡。(記者牟蘭/攝影)

赫希的原代表律師赫恩(Michael Horn)與他的新代表律師艾達拉(Arthur Aidala)5日上午9時30分，在皇后區州高等法院等待被告聆訊，中午11時許代表律師與助理檢察官才進入法庭，在庭上宣布赫希聆訊前，持槍自殺，尚不清楚槍枝的來源。

赫恩表示，赫希被捕後，承受巨大的精神壓力，出現焦慮與憂鬱，拒絕心理諮詢，他並不清楚槍枝的來源，此案件因他的死亡關閉(Closed)；他說，被告死前曾留下字條，宣稱自己無罪，指控法律程序對他不公。

赫希(右)5日上午在家中飲彈自盡。(法院Pool Photo／Richard H...
赫希(右)5日上午在家中飲彈自盡。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

赫希原定於當天上午10時左右聆訊，但因他遲遲沒有出現，侯頓派法警(New York City Sheriff)前往他家查看詳情，警員發現他已無生命跡象。

消息人士指，赫希臨死前寄送一封以「這是我的死亡宣言」(This is my dying declaration)的長信，給代表律師、助理檢察官與其他人員，否認因甜酸醬殺害外賣郎嚴志文；他在信中指責檢察官急於對這場謀殺案判決，指出僅以視頻證據無法證實他殺害死者。

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬...
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

赫希在信中還為她的妻子多蘿西(Dorothy Hirsh)脫罪，指這些槍枝均屬於自己，妻子並不知情；執法人員指，赫希與多蘿西已分居，死時妻子不在場；他指，槍枝上沾有他的DNA，可能在聆訊中被加控新罪，不願在監獄中度日，也不想對槍枝指控再掙扎。

消息人士指，這封遺書「異常連貫且涉及廣泛」，還談及皇后區其他刑事案件；多蘿西的代表律師指，赫希多年前關閉一個儲物櫃後，把八把槍枝放在妻子的衣櫥內，以他的遺書為當事人佐證，說明針對多蘿西的槍枝指控毫無根據(unwarranted prosecution)。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)在聲明中表示，檢方相信赫希應對嚴志文的槍殺案負刑責。

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬...
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

赫希涉嫌於4月30日在森林小丘射殺嚴志文，他一年前因向餐館要求額外的酸甜醬結怨，後多次恐嚇嚴志文等員工，案發當天，還曾七次駕車經過該餐廳。

赫希此前繳了50萬元現金保釋金，在皇后區布萊伍德(Briarwood)公寓候審，24小時配戴電子腳鐐，除去聆訊、看醫生、見律師以及每天一小時戶外運動外，需居家不得外出。

警方消息指，赫希此前曾有九次被捕紀錄，但均被封存；赫希始終否認他的謀殺指控，若他罪成，最多恐被囚25年至終身的監禁。

皇后區 檢察官 檢測

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