霍楚：新任期前 不審議保釋法

霍楚表示，明年1月州議會新會期開始前，不會就保釋制度改革進行嚴肅討論。(州長辦公室提供)

紐約州犯罪問題嚴峻、有關保釋制度改革的紛爭仍在繼續；正在競選連任州長霍楚 (Kathy Hochul)4日表示，在明年1月州議會復會、州長新任期開始之前，不會就保釋制度改革進行嚴肅討論；她說，就算她同意改革保釋制度、召回州議員舉行特別會期，州議會現在也不同意。

共和黨 人和一部分民主黨溫和派民代，將犯罪問題歸咎於保釋制度過於寬鬆，導致慣犯被屢次釋放，此前紐約市長亞當斯 (Eric Adams)已經和共和黨站在一起，呼籲州府召回州議員舉行特別會期，收緊保釋制度。

但霍楚4日表示，儘管她對重新評估保釋制度持開放態度，但也敦促批評保釋制度的人保持耐心，因為今年州府預算中已對保釋制度有所收緊；「還是應首先看現有制度，能否繼續按預想運轉，州議會新會期將於明年1月開始，屆時將可評估2019年保釋制度改革造成的實際影響。」

市警總局數據顯示，紐約市今年的謀殺和槍擊案數量比去年同期增長40%，十名惡名昭彰的慣犯連續作案、逮捕後又被釋放總合近500次；亞當斯4日再次呼籲州議會舉行特別會期改革保釋制度，共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)4日也響應亞當斯，認為應給法官更大的設保自由裁量權，「當我們提出修改極左且鼓勵犯罪的無現金保釋制度時，霍楚說沒有數據支撐，現在數據擺在她面前，她仍然拒絕行動，這是大錯特錯。」

霍楚則表示，現有的保釋制度需要更多時間來證明，尤其是現在已經有其他打擊犯罪的行動正在進行，例如州警今年就收繳了795把非法槍枝；她說，現在全美的犯罪問題也很猖獗，「問題不能被簡單化，這從不是我的處事策略。」

霍楚還說，就算她支持修改保釋制度，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)現在也不會支持；「只能在州議會也有意願的情況下，才能達成協議、召回他們舉行特別會期。這就是現實，我們得面對現實。」