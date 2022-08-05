我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

霍楚：新任期前 不審議保釋法

記者和釗宇／紐約報導
霍楚表示，明年1月州議會新會期開始前，不會就保釋制度改革進行嚴肅討論。(州長辦公室提供)
霍楚表示，明年1月州議會新會期開始前，不會就保釋制度改革進行嚴肅討論。(州長辦公室提供)

紐約州犯罪問題嚴峻、有關保釋制度改革的紛爭仍在繼續；正在競選連任州長霍楚(Kathy Hochul)4日表示，在明年1月州議會復會、州長新任期開始之前，不會就保釋制度改革進行嚴肅討論；她說，就算她同意改革保釋制度、召回州議員舉行特別會期，州議會現在也不同意。

共和黨人和一部分民主黨溫和派民代，將犯罪問題歸咎於保釋制度過於寬鬆，導致慣犯被屢次釋放，此前紐約市長亞當斯(Eric Adams)已經和共和黨站在一起，呼籲州府召回州議員舉行特別會期，收緊保釋制度。

但霍楚4日表示，儘管她對重新評估保釋制度持開放態度，但也敦促批評保釋制度的人保持耐心，因為今年州府預算中已對保釋制度有所收緊；「還是應首先看現有制度，能否繼續按預想運轉，州議會新會期將於明年1月開始，屆時將可評估2019年保釋制度改革造成的實際影響。」

市警總局數據顯示，紐約市今年的謀殺和槍擊案數量比去年同期增長40%，十名惡名昭彰的慣犯連續作案、逮捕後又被釋放總合近500次；亞當斯4日再次呼籲州議會舉行特別會期改革保釋制度，共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)4日也響應亞當斯，認為應給法官更大的設保自由裁量權，「當我們提出修改極左且鼓勵犯罪的無現金保釋制度時，霍楚說沒有數據支撐，現在數據擺在她面前，她仍然拒絕行動，這是大錯特錯。」

霍楚則表示，現有的保釋制度需要更多時間來證明，尤其是現在已經有其他打擊犯罪的行動正在進行，例如州警今年就收繳了795把非法槍枝；她說，現在全美的犯罪問題也很猖獗，「問題不能被簡單化，這從不是我的處事策略。」

霍楚還說，就算她支持修改保釋制度，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)現在也不會支持；「只能在州議會也有意願的情況下，才能達成協議、召回他們舉行特別會期。這就是現實，我們得面對現實。」

霍楚 亞當斯 共和黨

上一則

華人超市偷竊打人 歹徒獲釋又割傷華婦

下一則

法官擬令紐約市議會重審教育預算

延伸閱讀

市長亞當斯：紐約10慣犯 共被捕485次

市長亞當斯：紐約10慣犯 共被捕485次
主計長：經費有餘 沒必要虧待孩子

主計長：經費有餘 沒必要虧待孩子
教育預算開庭前轉舵 市議長痛批

教育預算開庭前轉舵 市議長痛批
紐約市超速相機全時執法 市長亞當斯擬再增

紐約市超速相機全時執法 市長亞當斯擬再增
市長亞當斯挺遊民 紐約維權爭議再起

市長亞當斯挺遊民 紐約維權爭議再起

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34
一名西語裔男子因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子。(取自谷歌地圖)

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

2022-07-31 09:28

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀